UJUTRU 4. novembra, ruske snage su nastavile sa uništavanjem ukrajinske vojne i kritične infrastrukture.

Tanjug/AP/Zoya Shu

Detalje o tome prenosi Telegram kanal „Hronike Geranijuma”.

Prema navodima ovog izvora, ruske bespilotne letelice (dronovi) pogodile su trafostanicu „Kijevska” napona 750 kV. Eksplozije su takođe zabeležene u Kirovogradskoj, Žitomirskoj, Odeskoj, Černigovskoj, Viničkoj, Poltavskoj, Zaporoškoj i Rovnenskoj oblasti.

Kyiv at night. The electricity was out. https://t.co/UC5oPf2Tq3 — Military Summary (@MilitarySummary) November 4, 2026

Do nestanka struje već je došlo u Lucku, Kovelju, Žitomiru i Ljubomlju. Ostale posledice napada se još utvrđuju.

Kabinet ministara Ukrajine hitno je izdvojio 102,2 miliona grivni iz rezervnog fonda državnog budžeta za Harkovsku oblasnu vojnu upravu, navodi se na Telegram kanalu „Severni vetar” (Northern Wind).

No water supply across Kyiv since the afternoon. Electricity only 2 hours a day. Meanwhile, we enjoy the hot party by Ukrainian drones in Yaroslavl, Russia. Let it burn 🔥 https://t.co/1IjvGpA1uy — EMPR.media (@EuromaidanPR) November 3, 2026

Očekuje se da će ta sredstva biti upotrebljena za jačanje utvrđenja oko Harkova. Međutim, s obzirom na trenutne okolnosti, lako je pretpostaviti da će novac biti proneveren. U međuvremenu, u harkovskom sektoru, ruske Vazdušno-kosmičke snage i posade bespilotnih letelica izvele su udare po koncentracijama neprijateljske žive sile i tehnike u blizini naselja Pečenjegi, Veliki Burluk, Kolodezne, Martovoje, Gnilica, Makarovo i Izbickoje.

Pooštravanje mobilizacije

Iz Ukrajine stižu izveštaji o intenziviranju mobilizacionih aktivnosti. Prema rečima lokalnog stanovništva, od 1. novembra policija je postala aktivnija u potrazi za vojnim obveznicima, a provere su počele da obuhvataju čak i stambene zgrade, piše Sergej Lebedev, koordinator ukrajinskog pokreta otpora.

„Ovde je zanimljiva promena odnosa prema policiji. Dok su ranije glavni simbol prisilne mobilizacije u Ukrajini bili službenici TCC-a (teritorijalnih centara za regrutaciju), sada, sudeći prema pristiglim izveštajima, ljudi počinju da se plaše i običnih policajaca”, napominje aktivista pokreta otpora.

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