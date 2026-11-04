MAĐARSKA OKREĆE LEĐA RUSIJI: Zbog novih EU propisa saradnja ove dve države se prekida

MAĐARSKA planira uskoro odustati od ruskih energenata, izjavila je Anita Orban, ministar spoljnih poslova te zemlje.

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- Evropska unija utvrdila je jasan rok za postepeno odustajanje od ruskog prirodnog gasa, jesen 2027. godine - rekla je Orban.

Prema njenim rečima, Mađarska traži alternativne izvore snabdevanja, budući da 21. novembra ističe rok privremenog izuzeća od američkih sankcija, koje je omogućavalo kupovinu energenata od kompanija „Lukoil“ i „Rosnjeft“.

Ona je istakla da kompanija MOL već razmatra mogućnost uvoza goriva od drugih dobavljača preko hrvatske kompanije Jadranski naftovod (JANAF).

Savet Evropske unije je u januaru usvojio uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog prirodnog tečnog gasa i gasa iz cevovoda.

Zabrana uvoza prirodnog tečnog gasa po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila, dok će za dugoročne ugovore važiti od 1. januara 2027. godine.

Zabrana uvoza gasa iz cevovoda stupa na snagu 17. juna 2026. i 1. novembra 2027. godine, u zavisnosti od vrste ugovora.

Rusija je više puta istakla da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, jer će time ući u novu, još izraženiju zavisnost, uslovljenu višim cenama.

(Sputnjik)

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