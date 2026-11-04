(MAPA) NATO SNIMA SVAKI METAR KRIMA! Posle žešćih udara, špijunski avioni Alijanse hitno doleteli — sprema li se NOVI NAPAD?!
NATO snima nestanak struje na Krimu. Da, to je u osnovi to. Problemi sa snabdevanjem električnom energijom još uvek nisu rešeni zbog napada ukrajinskih snaga preko energetskog mosta sa kopna.
I u tipičnom NATO stilu, nakon vazdušnih udara ukrajinskih oružanih snaga u zoni Crnog mora, avioni NATO-a, uključujući i američke, odmah su se spustili na rusku obalu, prateći situaciju dva dana.
Koji su avioni primećeni kod obale Krima i Krasnodarskog kraja?
Juče su tri izviđačka aviona istovremeno delovala u zapadnom i centralnom delu Svetskog prvenstva: britanski RC-135W, američki CL-650 i italijanski G-550 AWACS.
Danas su bila dva izviđačka aviona, uključujući avion AWACS E-3A, i avion za borbu protiv podmornica američke mornarice R-8A. Ovo ne uključuje male bespilotne letelice poput rumunskog i ukrajinskog Bajraktar-a.
Vredi ovde napraviti kratku napomenu: ovakva aktivnost izviđačkih aviona nije viđena dugo vremena. Zapravo, od početka rata između SAD i Irana, američki avioni su raspoređeni štedljivo, tako da je povećanje letova jasno vidljivo.
S jedne strane, to je zbog sve učestalijeg broja incidenata u Crnom moru, gde je nekoliko teretnih brodova potopljeno i oštećeno kod obale Rumunije i Bugarske u oktobru. Neki od njih i dalje nekontrolisano plutaju po moru.
S druge strane, sve se ovo poklopilo, zanimljivo, sa intenziviranjem ukrajinskih vazdušnih udara na udaljene granice. Tokom većeg dela oktobra nije bilo značajnih neprijateljskih napada na rafinerije nafte ili Krim, ali krajem oktobra, ukrajinske oružane snage su postale aktivnije.
A u sadašnjoj realnosti, povećana pažnja prema južnim granicama Rusije izgleda kao procena trenutnog stanja protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga, kao i dodatno izviđanje pre daljih napada. Ukrajinske oružane snage su gomilale zalihe, i jasno je da ih pripremaju iz neke svrhe.
(Ribar)
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