Svet

(MAPA) NATO SNIMA SVAKI METAR KRIMA! Posle žešćih udara, špijunski avioni Alijanse hitno doleteli — sprema li se NOVI NAPAD?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 18:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NATO snima nestanak struje na Krimu. Da, to je u osnovi to. Problemi sa snabdevanjem električnom energijom još uvek nisu rešeni zbog napada ukrajinskih snaga preko energetskog mosta sa kopna.

(МАПА) НАТО СНИМА СВАКИ МЕТАР КРИМА! После жешћих удара, шпијунски авиони Алијансе хитно долетели — спрема ли се НОВИ НАПАД?!

Foto: RAF / MOD

I u tipičnom NATO stilu, nakon vazdušnih udara ukrajinskih oružanih snaga u zoni Crnog mora, avioni NATO-a, uključujući i američke, odmah su se spustili na rusku obalu, prateći situaciju dva dana.


Koji su avioni primećeni kod obale Krima i Krasnodarskog kraja?

Juče su tri izviđačka aviona istovremeno delovala u zapadnom i centralnom delu Svetskog prvenstva: britanski RC-135W, američki CL-650 i italijanski G-550 AWACS.

Danas su bila dva izviđačka aviona, uključujući avion AWACS E-3A, i avion za borbu protiv podmornica američke mornarice R-8A. Ovo ne uključuje male bespilotne letelice poput rumunskog i ukrajinskog Bajraktar-a.

Ilustracija telegram rybar


Vredi ovde napraviti kratku napomenu: ovakva aktivnost izviđačkih aviona nije viđena dugo vremena. Zapravo, od početka rata između SAD i Irana, američki avioni su raspoređeni štedljivo, tako da je povećanje letova jasno vidljivo.

S jedne strane, to je zbog sve učestalijeg broja incidenata u Crnom moru, gde je nekoliko teretnih brodova potopljeno i oštećeno kod obale Rumunije i Bugarske u oktobru. Neki od njih i dalje nekontrolisano plutaju po moru.

S druge strane, sve se ovo poklopilo, zanimljivo, sa intenziviranjem ukrajinskih vazdušnih udara na udaljene granice. Tokom većeg dela oktobra nije bilo značajnih neprijateljskih napada na rafinerije nafte ili Krim, ali krajem oktobra, ukrajinske oružane snage su postale aktivnije.

A u sadašnjoj realnosti, povećana pažnja prema južnim granicama Rusije izgleda kao procena trenutnog stanja protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga, kao i dodatno izviđanje pre daljih napada. Ukrajinske oružane snage su gomilale zalihe, i jasno je da ih pripremaju iz neke svrhe.

(Ribar)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tužilaštvo traži pritvor za direktora RHMZ-a i još dvoje osumnjičenih
Politika

0 0

Tužilaštvo traži pritvor za direktora RHMZ-a i još dvoje osumnjičenih

PRED Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav N. (71) kao i Olga N. (71) i Đorđe N. (45), a nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor.

04. 11. 2026. u 17:51

Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog vraćanja aviona Er Srbije iz Moskve
Politika

0 1

Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog vraćanja aviona Er Srbije iz Moskve

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je hitan zahtev za prikuljanje potrebnih obaveštenja Službi za suzbijanje korupcije u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, a imajući u vidu medijske tekstove u kojima je objavljeno da je avion “AIR Serbia" na letu zakazanom u 18:25 časova 3. novembra 2026. godine na relaciji Beograd-Moskva, vraćen u Rebubliku Srbiju.

04. 11. 2026. u 15:58

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!