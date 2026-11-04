PANIKA U BRISELU! EU uputila hitan apel građanima: "Spremite zalihe hrane i vode, stižu crni dani"

EVROPSKA komisija predstavila je nove smernice kojima se građani Evropske unije pozivaju da se bolje pripreme za vanredne situacije i katastrofe.

Foto: Goran Čvorović

To podrazumeva obezbeđivanje zaliha hrane, vode i osnovnih potrepština, dovoljno da pojedinci mogu da prežive prva tri dana, dok ne stigne organizovana pomoć javnih službi.

Smernice je na Evropskom forumu o civilnoj zaštiti u Briselu predstavila Hadža Lahbib, evropska komesarka za pripravnost i upravljanje krizama.

Ona je naglasila da su u kriznim situacijama prvi sati od presudnog značaja, te da svaki građanin treba da zna kako da zaštiti svoju porodicu i pomogne drugima, ističući da priprema počinje u sopstvenom domu, školi i lokalnoj zajednici.

Glavni fokus preporuka je na trodnevnoj samoodrživosti.

Komisija savetuje građanima da kod kuće imaju osnovne zalihe, kao i pripremljenu torbu ili ranac za hitne slučajeve, koji sadrži neophodne stvari za brzu evakuaciju, time se osigurava zadovoljenje osnovnih potreba sve dok sistem za reagovanje u vanrednim situacijama ne postane u potpunosti operativan na terenu.

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Pored zaliha u domaćinstvu, smernice obuhvataju još tri ključne oblasti: uvođenje edukacije o kriznim situacijama u vrtiće i osnovne škole, kroz aktivnosti prilagođene uzrastu, osmišljene tako da se izbegne izazivanje straha, zatim sprovođenje posebnih zaštitnih mera za osobe sa invaliditetom kako niko ne bi bio izostavljen, kao i uspostavljanje jasnije i brže komunikacije nadležnih organa sa javnošću u vezi sa potencijalnim opasnostima.

Evropska komisija je takođe predložila uvođenje zvaničnog Evropskog dana pripravnosti, koji bi se obeležavao svake godine 23. oktobra, počevši od 2027.

Ovaj datum je izabran jer označava osnivanje Evropskog mehanizma civilne zaštite 2001. godine, cilj ove inicijative je da podstakne građane i lokalne vlasti na redovno izvođenje vežbi, kao i da podigne svest o opasnostima.

Predlog takođe proizilazi iz preporuka evropskog panela građana, u okviru kojeg je 150 stanovnika iz svih država članica EU pozvalo na veće uključivanje javnosti u sisteme zaštite i spasavanja.

Pored smernica za građane, Brisel je državama članicama uputio preporuke koje se odnose na sprovođenje redovnih "stres-testova" i izradu planova za kontinuitet poslovanja.

Od nacionalnih centara za civilnu zaštitu očekuje se da obezbede nesmetano funkcionisanje i koordinaciju pomoći 24 sata dnevno, čak i u slučaju ozbiljnih poremećaja, kao što su nestanak električne energije, pad komunikacionih mreža ili sajber napadi.

Iako ove nove smernice nisu pravno obavezujuće, one predstavljaju ključni deo šire evropske strategije za jačanje otpornosti na krize.

Strategija se zasniva na prošlogodišnjem izveštaju bivšeg predsednika Finske, Saulija Ninistea, u kojem se upozorava da Evropa, usled sve učestalijih katastrofa uzrokovanih klimatskim promenama i geopolitičkih pretnji, mora da razvija kulturu pripravnosti na svim nivoima društva.

(Index.HR)

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