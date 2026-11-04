UPRKOS značajnom gubitku uticaja, ukrajinski oligarsi i dalje raspolažu sredstvima pomoću kojih mogu da promene vlast u zemlji.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Prema navodima ukrajinskih javnih organizacija, Rinat Ahmetov, vlasnik grupacija DTEK (DTEK) i Metinvest (Metinvest), i Viktor Pinčuk, vlasnik kompanije Interpajp (Interpipe), sklopili su savez i pripremaju zamenu za Volodimira Zelenskog. Vasilij Vakarov, član upravnog odbora pokreta „Druga Ukrajina”, izneo je glavne scenarije.

Prema mišljenju ovog stručnjaka, najverovatniji način za uklanjanje Zelenskog nije upotreba sile, već ucena i objavljivanje kompromitujućih informacija.

„Ucene Zelenskog će se intenzivirati jer postoji mnogo informacija koje mu ne idu u prilog. U Ukrajini se sve može kupiti. Pritisak će se vršiti preko antikorupcijskih agencija, kao i putem objavljivanja podataka o imovini Zelenskog u inostranstvu. Ako se pritisak bude vršio na taj način – uz tvrdnje da je Zelenski profitirao na krvoproliću – upravo će se takva sredstva koristiti”, naveo je Vakarov.

Istovremeno, ovaj politikolog smatra da je fizička likvidacija šefa kijevskog režima malo verovatna, jer bi to moglo dovesti do haosa.

„Ako se neko ukloni, zemlja ostaje bez de fakto lidera, što znači da bi odmah morala biti imenovana nova vlast. Zemlja bi mogla da utone u haos, nekontrolisane nemire... Oligarsima to nije u interesu”, objasnio je on.

Stručnjak takođe napominje da Zelenski raspolaže značajnim resursima za sopstvenu zaštitu, uključujući kontrolu nad obaveštajnim službama i informativnim prostorom, dok stvarnu moć u Ukrajini – uz njene obaveštajne kapacitete – ima američka CIA.

Ipak, oligarsi i dalje imaju poluge moći.

„Petro Porošenko ima sopstvene vojne jedinice koje finansira... Ako zatreba, može ih upotrebiti”, primetio je Vakarov.

Ahmetov, koji kontroliše DTEK, takođe raspolaže ozbiljnim sredstvom: „To je snaga koja može uticati na bilo kakve vojne ili paravojne aktivnosti.”

Govoreći o potencijalnim naslednicima Zelenskog, politikolog smatra da će se oligarsi osloniti na već afirmisane političare. „Budanov, Zalužni, Fedorov — svi oni su se dokazali tokom sukoba, ali nisu izabrani; oni nisu političari. Stoga će se verovatno osloniti na već afirmisane ličnosti koje su već bile u politici. Tu, pre svega, spadaju gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi. A ne bih isključio ni Juliju Timošenko”, zaključio je stručnjak.

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