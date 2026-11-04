ZELENSKI ODLIKOVAO MELANIJU TRAMP: Zašto je predsednik uručio prestižni orden prvoj dami SAD?

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je suprugu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Melaniju Tramp Ordenom princeze Olge prvog reda za njen značajan doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini.

Foto: Profimedia/ MediaPunch / BACKGRID, Backgrid USA

- Za njen značajan lični doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini, aktivnosti u oblasti ljudskih prava i dobrotvorne aktivnosti usmerene na spasavanje ukrajinske dece i građana pogođenih ruskom agresijom, nezakonito deportovanih i prisilno raseljenih sa teritorija Ukrajine koje je privremeno okupirala Ruska Federacija, određujem da se Melanija Tramp, prva dama SAD, odlikuje Ordenom princeze Olge prvog stepena - navodi se u dokumentu objavljenom na veb sajtu predsednika Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Takođe, specijalni viši savetnik prve dame Sjedinjenih Američkih Država Mark Bekman dobio je nagradu "Zlatno srce".

Kako se navodi, nagrada je dodeljena za značajan lični doprinos pružanju humanitarne pomoći građanima Ukrajine i promovisanju mera usmerenih na spasavanje i evakuaciju civilnog stanovništva sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine.

Prva dama SAD Melanija Tramp delovala je kao glavni javni inicijator i posrednik u lokalnom prekidu vatre u ukrajinskom Oleškom u Hersonskoj oblasti, koji je pod ruskom kontrolom, zahvaljujući čemu je sprovedena humanitarna operacija, naveo je Ukrinform, dodajući da je Bekman koordinisao tu operaciju.

Melanija Tramp je najavila da će 5. novembra održati sastanak u Beloj kući uz učešće predstavnika Ukrajine i Rusije, posvećen prekidu vatre u Oleškom.

(Tanjug)

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