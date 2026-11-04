ZELENSKI ODLIKOVAO MELANIJU TRAMP: Zašto je predsednik uručio prestižni orden prvoj dami SAD?
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je suprugu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Melaniju Tramp Ordenom princeze Olge prvog reda za njen značajan doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini.
- Za njen značajan lični doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini, aktivnosti u oblasti ljudskih prava i dobrotvorne aktivnosti usmerene na spasavanje ukrajinske dece i građana pogođenih ruskom agresijom, nezakonito deportovanih i prisilno raseljenih sa teritorija Ukrajine koje je privremeno okupirala Ruska Federacija, određujem da se Melanija Tramp, prva dama SAD, odlikuje Ordenom princeze Olge prvog stepena - navodi se u dokumentu objavljenom na veb sajtu predsednika Ukrajine, prenosi Ukrinform.
Takođe, specijalni viši savetnik prve dame Sjedinjenih Američkih Država Mark Bekman dobio je nagradu "Zlatno srce".
Kako se navodi, nagrada je dodeljena za značajan lični doprinos pružanju humanitarne pomoći građanima Ukrajine i promovisanju mera usmerenih na spasavanje i evakuaciju civilnog stanovništva sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine.
Prva dama SAD Melanija Tramp delovala je kao glavni javni inicijator i posrednik u lokalnom prekidu vatre u ukrajinskom Oleškom u Hersonskoj oblasti, koji je pod ruskom kontrolom, zahvaljujući čemu je sprovedena humanitarna operacija, naveo je Ukrinform, dodajući da je Bekman koordinisao tu operaciju.
Melanija Tramp je najavila da će 5. novembra održati sastanak u Beloj kući uz učešće predstavnika Ukrajine i Rusije, posvećen prekidu vatre u Oleškom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Policija u demokratskoj Americi blokadere gazi konjima, bije, nema tolerisanja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
OGLASILA SE PRVA DAMA SAD: Melanija Tramp o završenoj humanitarnoj misiji u Oleškom
02. 11. 2026. u 11:01
PRIMIRJE OTVORILO PUT ZA SPASAVANjE! Rusija pokrenula humanitarnu operaciju u Aljoškiju
29. 10. 2026. u 11:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)