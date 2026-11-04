OPERATIVNO-TAKTIČKA avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerijske jedinice Oružanih snaga Rusije izvele su udare na objekte transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Osim toga, kako se dodaje, pogodile su proizvodne pogone i skladišta kopnenih robotskih sistema i bespilotnih letelica, kao i položaje privremenog ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoj taktički položaj, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstvo toku Specijalne vojne operacije.

Neprijatelj je u ovom području tokom protekla 24 sata izgubio više od 195 pripadnika, 31 vozilo, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupe "Zapad" poboljšale su svoje položaje duž linije fronta.

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni njihove odgovornosti više od 220 pripadnika, 14 automobila i četiri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 180 pripadnika i uništile 31 vozilo.

Jedinice grupe snaga "Centar" zauzele su povoljnije linije i položaje.

Ukrajinske snage izgubile su u ovom području tokom proteklog dana više od 335 pripadnika, tri oklopna borbena vozila, sedam motornih vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" prodrle su duboko u odbranu neprijatelja i neutralisale do 200 ukrajinskih vojnika i pet vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 vojnika, 14 automobila i šest stanica za elektronsko ratovanje.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 972 bespilotne letelice.

(RT Balkan)

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