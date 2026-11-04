RAZORNI UDARI SA FRONTA, OGLASILA SE MOSKVA: Lete rakete i dronovi, pogođena ključna transportna čvorišta u Ukrajini
OPERATIVNO-TAKTIČKA avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerijske jedinice Oružanih snaga Rusije izvele su udare na objekte transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Osim toga, kako se dodaje, pogodile su proizvodne pogone i skladišta kopnenih robotskih sistema i bespilotnih letelica, kao i položaje privremenog ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.
Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoj taktički položaj, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstvo toku Specijalne vojne operacije.
Neprijatelj je u ovom području tokom protekla 24 sata izgubio više od 195 pripadnika, 31 vozilo, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupe "Zapad" poboljšale su svoje položaje duž linije fronta.
Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni njihove odgovornosti više od 220 pripadnika, 14 automobila i četiri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 180 pripadnika i uništile 31 vozilo.
Jedinice grupe snaga "Centar" zauzele su povoljnije linije i položaje.
Ukrajinske snage izgubile su u ovom području tokom proteklog dana više od 335 pripadnika, tri oklopna borbena vozila, sedam motornih vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" prodrle su duboko u odbranu neprijatelja i neutralisale do 200 ukrajinskih vojnika i pet vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 vojnika, 14 automobila i šest stanica za elektronsko ratovanje.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 972 bespilotne letelice.
(RT Balkan)
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