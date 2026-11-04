Svet

OD SENATA DO GUVERNERSKE FOTELJE: Marša Blekbern ispisala istoriju Tenesija

T.J.

04. 11. 2026. u 08:43

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REPUBLIKANKA Marša Blekbern pobedila je na izborima za guvernera Tenesija, što je čini prvom ženom ikada na toj funkciji, prenose danas američki mediji.

ОД СЕНАТА ДО ГУВЕРНЕРСКЕ ФОТЕЉЕ: Марша Блекберн исписала историју Тенесија

Foto: Tanjug/AP/George Walker

Tim za analizu izbornih rezultata Si-En-Ena procenjuje da će republikanska senatorka Marša Blekbern biti izabrana za prvu ženu guvernera Tenesija.

Ona je u ovoj tradicionalno republikanskoj državi pobedila predstavnicu demokrata Džeri Grin i tako će naslediti guvernera Bila Lija, kojem ističe mandat, navodi američka televizija.

Njen trijumf objavili su i En-Bi-Si njuz i Asošiejted pres.

Foto: Tanjug/AP/George Walker

Blekbern decenijama predstavlja ovu državu u Senatu, podseća Si-En-En i dodaje da je ona čvrsta pristalica predsednika SAD, Donalda Trampa, te da se tokom predizborne kampanje blisko povezala s njegovim političkim programom.

Foto: Tanjug/AP/George Walker

Podsećamo, na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate, koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

(Tanjug)

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