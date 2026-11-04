OD SENATA DO GUVERNERSKE FOTELJE: Marša Blekbern ispisala istoriju Tenesija
REPUBLIKANKA Marša Blekbern pobedila je na izborima za guvernera Tenesija, što je čini prvom ženom ikada na toj funkciji, prenose danas američki mediji.
Tim za analizu izbornih rezultata Si-En-Ena procenjuje da će republikanska senatorka Marša Blekbern biti izabrana za prvu ženu guvernera Tenesija.
Ona je u ovoj tradicionalno republikanskoj državi pobedila predstavnicu demokrata Džeri Grin i tako će naslediti guvernera Bila Lija, kojem ističe mandat, navodi američka televizija.
Njen trijumf objavili su i En-Bi-Si njuz i Asošiejted pres.
Blekbern decenijama predstavlja ovu državu u Senatu, podseća Si-En-En i dodaje da je ona čvrsta pristalica predsednika SAD, Donalda Trampa, te da se tokom predizborne kampanje blisko povezala s njegovim političkim programom.
Podsećamo, na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate, koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.
(Tanjug)
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