AMERIKA PONOVO UDARILA! Iran najavljuje osvetu, a jedan potez mogao bi da zapali ceo region

IRAN i Sjedinjene Države su i dalje daleko od dogovora o okončanju rata, rekao je visoki iranski zvaničnik Rojtersu, uprkos intenziviranim diplomatskim naporima da se spreči povratak velikog sukoba nakon američkih izbora za Kongres.

Foto: AI generated/ChatGPT

Tokom noći, SAD su izvele "odbrambene" napade na iransko ostrvo Kešm, a američki zvaničnik je rekao da su napadi bili usmereni na rakete zemlja-vazduh korišćene protiv američkih sredstava. Drugi zvaničnik je rekao da se čini da su udari bili ograničeni i da nisu signalizirali nastavak velikih borbenih operacija.

Katar je, u međuvremenu, pojačao napore u posredovanju usred straha da bi se sukob koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael u februaru mogao ponovo zapaliti nakon izbora u utorak.

- Posrednici naporno rade na smanjenju jaza između Teherana i Vašingtona - rekao je visoki iranski zvaničnik, nakon što su katarski posrednici otputovali u Teheran u ponedeljak uveče na razgovore o verziji nacrta američko-iranskog sporazuma o kojoj se pregovaralo poslednjih osam dana.

Tokom noći, SAD su izvele "odbrambene" napade na iransko ostrvo Kešm, a američki zvaničnik je rekao da su napadi bili usmereni na rakete zemlja-vazduh korišćene protiv američkih sredstava. Drugi zvaničnik je rekao da se čini da su udari bili ograničeni i da nisu signalizirali nastavak velikih borbenih operacija.

Katar je, u međuvremenu, pojačao napore u posredovanju usred straha da bi se sukob koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael u februaru mogao ponovo zapaliti nakon izbora u utorak.

-Posrednici naporno rade na smanjenju jaza između Teherana i Vašingtona - rekao je visoki iranski zvaničnik, nakon što su katarski posrednici otputovali u Teheran u ponedeljak uveče na razgovore o verziji nacrta američko-iranskog sporazuma o kojoj se pregovaralo poslednjih osam dana.

- Uslovi Teherana moraju biti ispunjeni ako SAD žele da se Ormuz ponovo otvori- upozorio je iranski zvaničnik, misleći na plovni put koji je ključan za globalno snabdevanje energijom.

Katar je u utorak rekao da su i Sjedinjene Države i Iran ostali posvećeni posredničkim naporima i da razmatraju predloge koje su izneli posrednici, rekao je portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Majed el-Ansari.

- U toku su intenzivni zajednički regionalni napori kako bi se izbegla eskalacija - rekao je on na brifingu za novinare, dodajući da Katar i dalje polaže nade da se može postići dogovor koji bi otvorio put za buduće pregovore.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je da nuklearni pregovori mogu da počnu tek nakon što se ispune iranski uslovi i da Teheran neće prihvatiti "preterane zahteve" Vašingtona.

Teheran će odgovoriti snažno, u regionu i šire, na američke udare, dodao je zvaničnik.

Cene nafte porasle su u utorak za oko jedan dolar, nakon što su prethodnog dana pale za više od sedam posto u nadi da diplomatija napreduje.

Iranska Revolucionarna garda u međuvremenu je saopštila da je oborila američku bespilotnu letelicu MK-9 i dve bespilotne letelice Lucas na nebu u blizini Ormuskog moreuza.

Lopta kod Amerikanaca

Predsednik iranskog parlamenta Muhamed Baker Kalibaf rekao je da je lopta u rukama Vašingtona nakon što je Teheran dao, kako je rekao, "snažan i racionalan odgovor".

"Neprijatelj nastoji da natera iransku naciju da se pokori pretnjama i vojnom akcijom, ali su u velikoj zabludi; Iran se neće pokoriti", rekao je Kalibaf, dodajući da bi odgovor Teherana na bilo kakvu pogrešnu procenu od strane SAD bio nepredvidiv i zanemario geografska ograničenja.

Zemlje širom regiona spremale su se za mogućnost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da nastavi napade kada se završe poluizbori u utorak.

Međutim, Tramp je u ponedeljak bacio sumnju u to da li će slediti pretnje o nastavku vojnih udara posle glasanja, rekavši da veruje da Teheran želi sporazum što je pre moguće i da bi se takav sporazum "mogao dogoditi".

Na pitanje novinara da li razmišlja o napadu na Iran nakon izbora, Tramp je odgovorio: "Ne".

Šef generalštaba iranskih oružanih snaga Ali Abdolahi rekao je da iranska vojska ažurira svoje liste meta kako bi uključila američku i izraelsku materijalnu i nematerijalnu imovinu i da će odmah odgovoriti na svaku pretnju, bez geografskih ograničenja.

Otkako je vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei naredio oružanim snagama da odmah i bez "geografskih ograničenja" odgovore na bilo kakvu neprijateljsku pretnju, iranski zvaničnici i mediji sve više povećavaju izglede za napad na baze izvan regiona koje se koriste za pokretanje napada na Iran.

List "Kajhan" objavio je danas da bi američki objekti u Britaniji, Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Albaniji i na Kipru mogli biti gađani iranskim projektilima u slučaju obnove rata.

Iransko-saudijski pregovori

Paralelno sa razmenom poruka između Teherana i Vašingtona preko posrednika, nastavljaju se regionalni diplomatski napori da se spreči dalja eskalacija.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je u utorak da se razgovori sa Saudijskom Arabijom nastavljaju u cilju traženja novih regionalnih bezbednosnih aranžmana koji bi isključili strano vojno učešće.

Prošle nedelje, najviši zvaničnici Saudijske Arabije, Turske i Pakistana sastali su se sa iranskim zvaničnicima u Teheranu, što je prvi kontakt na visokom nivou između Irana i tri zemlje od avgusta. Američko-izraelski rat protiv Irana počeo je krajem februara i od tada su se borbe proširile na Saudijsku Arabiju i Jemen.

Rijad je rekao da je cilj posete da otvori pregovaračke kanale kako bi se "sprečio povratak vojne eskalacije", pošto su se borbe između Saudijske Arabije i jemenskih Huta intenzivirale.

Napadi Huta na kraljevstvo eskalirali su kako je moćna milicija napredovala ka moreuzu Bab el-Mandeb, ključnoj graničnoj tački koja se nalazi na suprotnoj strani Arapskog poluostrva od Ormuskog moreuza.

Huti su takođe napali saudijska naftna postrojenja i aerodrome, uključujući međunarodni aerodrom u Rijadu, što je dovelo do poremećaja u avio-saobraćaju i izvozu nafte, a kao odgovor na to usledili su saudijski vazdušni udari na Jemen.

Osiromašeni Jemen je zahvaćen građanskim ratom otkako su Huti 2014. godine istisnuli međunarodno priznatu vladu – koju podržava Saudijska Arabija – iz glavnog grada, Sane.

(RT Balkan)

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