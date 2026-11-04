ISTORIJSKI PREOKRET U MIČIGENU Amerika dobija prvog muslimana u senatu: El Sajed proglasio pobedu, Trampov favorit poražen
DEMOKRATSKI kandidat za senatora iz Mičigena Abdul el Sajed proglasio je danas pobedu na međuizborima koji su u Sjedinjenim Američkim Državama održani 3. novembra, čime će, ukoliko i zvanični rezultati to potvrde, postati prvi musliman izabran u američki Senat.
- Mičigene, uspeli smo - rekao je El Sajed u obraćanju pristalicama u toj američkoj saveznoj državi, navodeći da je "veoma ponosan i počastvovan" što je izabran za njihovog senatora, prenosi CBS.
Ukoliko i po zvaničnim rezultatima izbora pobedi, El Sajed će postati prvi američki musliman koji je izabran u Senat SAD.
- Ukazali ste poverenje kandidatu od koga se to najmanje očekivalo, zato vam hvala. Ovo je sve vaše. Hvala vam na poverenju, veri i dobroti. Sve to nosim sa sobom i nadam se da ću doneti takvu vrstu vođstva koja će to poverenje u potpunosti opravdati - kazao je El Sajed, koji je rođen u Mičigenu od roditelja koji su bili egipatski imigranti.
On je naveo da su njegovi protivnici želeli "Ameriku koja je premala" za neke od njih.
- Mi znamo da je Amerika dovoljno velika za sve nas - rekao je El Sajed.
Prema podacima američkog sajta za izveštavanje o rezultatima izbora Decision Desk, očekuje se da će demokrata Abdul el Sajed pobediti republikanca Majka Rodžersa u trci za Senat iz Mičigena i da će postati prvi muslimanski Amerikanac koji je izabran u gornji dom Kongresa.
El Sajed, koji je lekar i bivši šef zdravstvenih odeljenja u Detroitu i okrugu Vejn, osvojio je nešto više od 50 odsto glasova, dok je Rodžers dobio više od 47 odsto, prema 52 odsto do sada prebrojanih glasova.
El-Sajed je bio jedna od glavnih meta kritika američkog predsednika Donalda Trampa tokom predizborne kampanje, koji ga je nazvao radikalom i komunistom, tvrdeći da mrzi Jevreje.
Tramp je podržao republikanca Majka Rodžersa u trci, dok je El-Sajed obezbedio podršku bivšeg predsednika Baraka Obame tokom kampanje.
(Tanjug)
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