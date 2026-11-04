"NAJVEĆI PROBLEM JE..." Tramp otvorio karte posle poraza republikanaca, otkrio da li će iskoristiti pravo veta

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rat u Iranu delimično kriv za velike poraze republikanaca na srednjoročnim izborima, ali je ostao pri stavu da se ne kaje što je pokrenuo taj rat ranije ove godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Allison Robbert

- Iran je bio deo toga - rekao je Tramp u danas objavljenom telefonskom intervjuu za "Volstrit džornal", odgovarajući na pitanje da li je rat doprineo lošem rezultatu republikanaca na izborima.

Tramp je kazao da se ne predomišlja povodom rata sa Iranom, iako je on umanjio popularnost njegovog predsednikovanja.

- Ne razmišljam o tome. Uradio sam pravu stvar. Uradio bih to ponovo - rekao je Tramp.

On je kazao da smatra da je rast cena nafte, a ne sam rat, predstavljao najveći politički teret na srednjoročnim izborima koji su održani 3. novembra.

Tramp je odbacio tumačenje da izborni rezultati predstavljaju osudu njegovog predsednikovanja, iako su republikanci izgubili u državama koje su tradicionalno njihovo uporište, poput Kanzasa, Južne Karoline i Teksasa, a njegov rejting u anketama značajno je opao u mnogim državama.

- To je bio određeni trenutak, a ja nisam bio na glasačkom listiću. Najveći problem je to što ja nisam bio na glasačkom listiću - istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, glasači nisu odbacili republikance zbog nezadovoljstva ekonomijom ili navodne korupcije unutar administracije koju vodi i naveo je da se ne kaje što tokom kampanje nije češće govorio o ekonomiji.

Tramp je izjavio i da nema planova za kadrovske promene u svojoj administraciji i pružio je podršku ministru odbrane Pitu Hegsetu, koji je predvodio ratne napore.

- Mislim da je on zapravo sjajan - rekao je Tramp, govoreći o Hegsetu.

On je naveo da su neki republikanci koji su se našli na glasačkim listićima "mogli biti bolji".

- Neki od njih su imali mnogo mana i, očigledno, nisu bili prihvatljivi za glasače. Znate, čovek može da uradi samo onoliko koliko je u njegovoj moći. Pokušao sam da im pomognem - kazao je Tramp.

Neke od kandidata koji su izgubili na izborima podržao je sam Tramp, uključujući republikansku senatorku Darlin Grejem iz Južne Karoline. Govoreći o Darlin Grejem i o republikanskom državnom tužiocu Kenu Pakstonu, koji je u Teksasu izgubio trku za Senat od demokrate Džejmsa Talarika, Tramp je kazao da su se "svi trudili", ali da su "oboje izgubili".

Tramp nije osporio validnost izbornih rezultata i rekao je da se raduje saradnji sa demokratama, ali da će, ukoliko bude potrebno, iskoristiti svoje pravo veta.

- Mislim da ćemo sarađivati sa demokratama i da ćemo se veoma dobro slagati. Ako ne bude tako, bićemo veoma oštri prema njima, a oni će biti veoma oštri prema nama - rekao je Tramp.

Na pitanje sa kojim bi demokratama mogao dobro da sarađuje, Tramp nije dao odgovor.

- Ponekad stvari jednostavno tako ispadnu - rekao je Tramp povodom rezultata od utorka uveče.

U Sjedinjenim Američkim Državama su 3. novembra održani srednjoročni izbori, na polovini Trampovog mandata, a poslednja birališta zatvorena su jutros u 7.00 sati po srednjoevropskom vremenu. Na međuizborima su građani SAD birali svih 435 članova Predstavničkog doma Kongresa za mandat od dve godine, 35 od ukupno 100 senatora za mandat od šest godina i 39 guvernera u 36 saveznih država.

Prema projekcijama američkih medija, demokrate su osvojile više od 218 mesta u Predstavničkom domu, koliko je potrebno za većinu, i osvojile su potpunu kontrolu nad donjim domom parlamenta, a osigurali su i najmanje 53 mandata u Senatu, gde su takođe preuzele kontrolu od republikanaca.

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