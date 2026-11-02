JORDANSKI kralj Abdulah II izjavio je u ponedeljak da neće biti bezbednosti u regionu Bliskog istoka sve dok se ne ispuni pravo Palestinaca na sopstvenu domovinu.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Ponavljamo, iznova i iznova, da nema bezbednosti niti stabilnosti u našem regionu bez poštovanja prava palestinskog naroda na njihovu domovinu - rekao je on na otvaranju jordanskog parlamenta, prenosi Al Arabija.

Ovaj govor usledio je nekoliko dana nakon parlamentarnih izbora u Izraelu, na kojima je stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua osvojila najviše glasova, ali ipak ostala bez većine koja je potrebna za Kneset.

- Uprkos međunarodnim pozivima da se prekinu kršenja od strane Izraela, humanitarna katastrofa u Gazi se nastavlja, kao i neumoljivi napadi na Zapadnoj obali i u Jerusalimu, dok ekspanzionističke ambicije Izraela ostaju najveća pretnja budućnosti i nadama regiona - poručio je kralj.

Jordan se graniči sa Izraelom i okupiranom Zapadnom obalom i već dugo se zalaže za rešenje sa dve države, a mirovni sporazum sa Izraelom potpisala je 1994. godine.

(Al Arabija)

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