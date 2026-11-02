Svet

"BEZ PALESTINE NEMA MIRA NA BLISKOM ISTOKU" Kralj Abudulah II: Ekspanzionističke ambicije Izraela i dalje su najveća pretnja

Ј.О.С.

02. 11. 2026. u 17:31

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JORDANSKI kralj Abdulah II izjavio je u ponedeljak da neće biti bezbednosti u regionu Bliskog istoka sve dok se ne ispuni pravo Palestinaca na sopstvenu domovinu.

БЕЗ ПАЛЕСТИНЕ НЕМА МИРА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ Краљ Абудулах II: Експанзионистичке амбиције Израела и даље су највећа претња

AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Ponavljamo, iznova i iznova, da nema bezbednosti niti stabilnosti u našem regionu bez poštovanja prava palestinskog naroda na njihovu domovinu - rekao je on na otvaranju jordanskog parlamenta, prenosi Al Arabija. 

Ovaj govor usledio je nekoliko dana nakon parlamentarnih izbora u Izraelu, na kojima je stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua osvojila najviše glasova, ali ipak ostala bez većine koja je potrebna za Kneset.

- Uprkos međunarodnim pozivima da se prekinu kršenja od strane Izraela, humanitarna katastrofa u Gazi se nastavlja, kao i neumoljivi napadi na Zapadnoj obali i u Jerusalimu, dok ekspanzionističke ambicije Izraela ostaju najveća pretnja budućnosti i nadama regiona - poručio je kralj.

Jordan se graniči sa Izraelom i okupiranom Zapadnom obalom i već dugo se zalaže za rešenje sa dve države, a mirovni sporazum sa Izraelom potpisala je 1994. godine.

(Al Arabija)

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