TURISTI SE RVALI SA JELENIMA U POLJSKOJ: Uprava nacionalnog parka hitno reagovala (VIDEO)

DVA snimka na kojima se vidi kako turisti hvataju divlje jelene za rogove i pokušavaju da se sa njima fizički obračunaju na planinarskoj stazi u poljskim Tatrama izazvala su negodovanje na društvenim mrežama i navela upravu Nacionalnog parka Tatre da ponovo upozori posetioce da ne prilaze divljim životinjama.

Foto: Printscreen

Snimci, objavljeni u subotu, prikazuju odvojene incidente na popularnoj stazi koja vodi do planinskog jezera Morsko Oko, u blizini granice sa Slovačkom, prenosi TVP.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac koji hvata jelena za rogove, a zatim se sa njim rve i udara ga rukom.

Drugi snimak, takođe, prikazuje turiste koji drže jelene za rogove, dok ostali planinari posmatraju incident.

Nije poznato kako su sukobi počeli, a navodi da su turisti prethodno pokušali da pomaze životinje nisu potvrđeni.

Uprava Nacionalnog parka Tatre reagovala je oštro, poručivši posetiocima da divlje životinje nisu atrakcija za fotografisanje niti za dodirivanje i da njihovo uznemiravanje može da ugrozi i ljude i životinje.

- Divlji jelen nije atrakcija koju treba maziti niti pozadina za fotografisanje. Nemojte ga hraniti i držite se na bezbednoj udaljenosti, zbog sopstvene bezbednosti i njegove dobrobiti. Molimo vas da ostavite životinju na miru, zaobiđete je i ne obraćate pažnju na nju, pa će se sama udaljiti - navodi se u saopštenju parka.

Uprava parka upozorila je i da hranjenje jelena i navikavanje na prisustvo ljudi mogu da naruše njihov prirodni strah od čoveka.

Jeleni se često kreću i ulicama obližnjeg Zakopana, gde su lokalne vlasti ranije postavile upozoravajuće znakove nakon što je jedan jelen napao turistu.

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