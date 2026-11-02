ODOŠE AMERIČKI VOJNICI IZ EVROPE? Strah NATO članica od povećanog Trampovog pritiska

NATO članice strahuju od povećanog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa ako republikanci izgube na izborima, izveštava Politiko, pozivajući se na pet diplomata Alijanse.

Foto: Tanjug ( (AP Photo/Nathan Howard))

„Evropski saveznici se plaše da bi poraz republikanaca mogao ohrabriti predsednika Donalda Trampa da oštro eskalira svoje napade na Alijansu“, navodi se u tekstu.

Prema izvorima Politika, NATO se plaši da bi, ako Kongres SAD ograniči akcije Bele kuće u unutrašnjoj politici, on mogao pokušati da poveća svoj uticaj u spoljnim poslovima.

Diplomate smatraju da bi ovo moglo dovesti do povlačenja još nekoliko hiljada vojnika iz Evrope.

(alo.rs)

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