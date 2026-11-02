VIŠI SUD U BEOGRADU I NOVOM SADU OBJAVILI: Ovo su 23 osobe, pomilovane odlukom predsednika Srbije

VIŠI sud u Beogradu i Novom Sadu saopštili su da su im od Ministarstva pravde dostavljene odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju 23 osobe protiv kojih se vodi ili je vođen postupak pred ovim sudovima.

S. J. M.

U Beogradu je reč o pet, a u Novom Sadu o 18 osoba.

Nebojša Đokić je oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo pranje novca, Dijana Hrkalović je oslobođena od krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem, dok je Marko Pavlović oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave, dok je odlukom predsednika Srbije usvojena molba za pomilovanje Miloša Dugalića, pa je on oslobođen od daljeg izdržavanja kazne zatvora, na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu.

Sve navedene odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupaju na snagu danom njihovog donošenja, dodaje se u saopštenju koje je preneo Tanjug.

Odlukom, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg suda, pomilovani su:

Gorski Matović za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu; Igor Elez za krivično delo primanje mita; Stevica Kiš i Aleksandar Kocić za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu.

Ognjen Stanković pomilovan je za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu i teška telesna povreda, a Nemanja Narači za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, teška telesna povreda i izazivanje opšte opasnosti;

Anja Pitulić, Jovan Dražić, Dejan Bagarić, Doroteja Antić, Branislav Đorđević, Mila Pajić, Davor Stefanović, Srđan Đurić, Mladen Cvijetić, Lado Jovović, Marija Vasić i Lazar Dinić za krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

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