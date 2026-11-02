JASNA PORUKA IZ PEKINGA: Si Đinping upozorio da Bliski istok ne sme da bude poligon za rivalstvo velikih sila
BLISKI istok i region Persijskog zaliva ne smeju da postanu poprište za rivalstva velikih sila, a Kina je spremna da sarađuje sa arapskim nacijama na postizanju trajnog mira, izjavio je kineski predsednik Si Đinping tokom razgovora sa sultanom Omana, Hajtamom bin Tarikom al Saidom.
Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Si Đinping je u razgovoru sa Al Saidom, koji boravi u službenoj poseti Pekingu, rekao da region Bliskog istoka i Persijskog zaliva ne sme da postane arena za "geopolitičke sukobe", prenose mediji.
- Mir i stabilnost u regionu zahtevaju da ih sve strane zajednički neguju i štite - poručio je Si Đinping.
On je dodao da je Kina dosledno posvećena zaustavljanju rata u tom regionu i da se nada da će doprineti "mudrošću i rešenjima za prevazilaženje bezbednosnih dilema u regionu".
Si Đinping je istakao da je Kina spremna da ojača komunikaciju i koordinaciju sa arapskim zemljama, uključujući i sa državama članicama Saveta za saradnju u Zalivu, kako bi zajednički radile na uspostavljanju mira i postizanju trajne stabilnosti i bezbednosti.
Al Said je juče stigao u Peking u dvodnevnu zvaničnu posetu, što je prva poseta jednog omanskog šefa države od kada su dve zemlje uspostavile odnose 1978. godine, a Si Đinping ga je dočekao danas u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, gde su održali zvanične bilateralne razgovore o jačanju ekonomske i energetske saradnje.
Državni mediji Omana su preneli da je Al Said rekao Si Đinpingu da njegova vlada veoma ceni stavove Kine o ključnim pitanjima koja se tiču regiona Bliskog istoka.
- Smatramo da su razvoj i stabilnost neraskidivo povezani. Prosperitet nacija zahteva okruženje koje odlikuju bezbednost, mir, poštovanje državnog suvereniteta i pridržavanje međunarodnog prava, okruženje u kojem se sporovi rešavaju mirnim putem - kazao je Al Said.
On je naveo i da je Oman otvoren za sklapanje bilateralnog sporazuma o preferencijalnoj trgovini i investicijama sa Kinom.
- Uvereni smo da bi takav sporazum otvorio nove mogućnosti za trgovinu i investicije, te olakšao i unapredio komercijalnu i investicionu razmenu između naše dve nacije - kazao je Al Said.
Kina je najveći trgovinski partner Omana, a veze u oblasti turizma i poslovanja dodatno su ojačane uvođenjem direktnih letova između Pekinga i Maskata u novembru prošle godine.
U zajedničkom saopštenju dve zemlje nakon razgovora Si Đinpinga i Hajtama bin Tarika al Saida navodi se da su se dve zemlje dogovorile o produbljivanju praktične saradnje u sektoru nafte i prirodnog gasa, kao i o proširenju saradnje u novim energetskim oblastima, kao što su solarna fotonaponska energija, energija vetra, prenos i transformacija električne energije, i skladištenje energije.
(Sputnjik)
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