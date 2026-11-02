JASNA PORUKA IZ PEKINGA: Si Đinping upozorio da Bliski istok ne sme da bude poligon za rivalstvo velikih sila

BLISKI istok i region Persijskog zaliva ne smeju da postanu poprište za rivalstva velikih sila, a Kina je spremna da sarađuje sa arapskim nacijama na postizanju trajnog mira, izjavio je kineski predsednik Si Đinping tokom razgovora sa sultanom Omana, Hajtamom bin Tarikom al Saidom.

Foto: AP / Tanjug / Tingshu Wan (POOL)

Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Si Đinping je u razgovoru sa Al Saidom, koji boravi u službenoj poseti Pekingu, rekao da region Bliskog istoka i Persijskog zaliva ne sme da postane arena za "geopolitičke sukobe", prenose mediji.

- Mir i stabilnost u regionu zahtevaju da ih sve strane zajednički neguju i štite - poručio je Si Đinping.

On je dodao da je Kina dosledno posvećena zaustavljanju rata u tom regionu i da se nada da će doprineti "mudrošću i rešenjima za prevazilaženje bezbednosnih dilema u regionu".

Si Đinping je istakao da je Kina spremna da ojača komunikaciju i koordinaciju sa arapskim zemljama, uključujući i sa državama članicama Saveta za saradnju u Zalivu, kako bi zajednički radile na uspostavljanju mira i postizanju trajne stabilnosti i bezbednosti.

Al Said je juče stigao u Peking u dvodnevnu zvaničnu posetu, što je prva poseta jednog omanskog šefa države od kada su dve zemlje uspostavile odnose 1978. godine, a Si Đinping ga je dočekao danas u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, gde su održali zvanične bilateralne razgovore o jačanju ekonomske i energetske saradnje.

Državni mediji Omana su preneli da je Al Said rekao Si Đinpingu da njegova vlada veoma ceni stavove Kine o ključnim pitanjima koja se tiču regiona Bliskog istoka.

- Smatramo da su razvoj i stabilnost neraskidivo povezani. Prosperitet nacija zahteva okruženje koje odlikuju bezbednost, mir, poštovanje državnog suvereniteta i pridržavanje međunarodnog prava, okruženje u kojem se sporovi rešavaju mirnim putem - kazao je Al Said.

On je naveo i da je Oman otvoren za sklapanje bilateralnog sporazuma o preferencijalnoj trgovini i investicijama sa Kinom.

- Uvereni smo da bi takav sporazum otvorio nove mogućnosti za trgovinu i investicije, te olakšao i unapredio komercijalnu i investicionu razmenu između naše dve nacije - kazao je Al Said.

Kina je najveći trgovinski partner Omana, a veze u oblasti turizma i poslovanja dodatno su ojačane uvođenjem direktnih letova između Pekinga i Maskata u novembru prošle godine.

U zajedničkom saopštenju dve zemlje nakon razgovora Si Đinpinga i Hajtama bin Tarika al Saida navodi se da su se dve zemlje dogovorile o produbljivanju praktične saradnje u sektoru nafte i prirodnog gasa, kao i o proširenju saradnje u novim energetskim oblastima, kao što su solarna fotonaponska energija, energija vetra, prenos i transformacija električne energije, i skladištenje energije.

(Sputnjik)

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