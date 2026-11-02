MERC PORUČUJE: Nema tolerancije za nasilnike koji napadaju policiju i pljačkaju prodavnice
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc osudio je nasilje koje se tokom vikenda dogodilo na ulicama nemačkih gradova, na protestima na koje je pozvala grupa "Generacija Z rešava", navodeći da razume potrebe mladih ali da neće biti tolerancije za nasilje.
U govoru, koji će Merc pročitati na konferenciji lokalnih stranačkih lidera svoje konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU) večeras u Berlinu, koji je dostavljen medijima, navodi se da "nasilju nema mesta" na nemačkim ulicama, i da njegova vlada "neće pokazati toleranciju u tom pogledu", prenosi Dojče vele.
- Nasilju nema mesta na našim ulicama, a moja vlada neće pokazati toleranciju. Svako ko napada policajce i službe hitne pomoći i pljačka prodavnice napada našu slobodu, ismeva društvo i legitimne interese mladih ljudi. Prestupnici će osetiti punu snagu zakona - navodi se u govoru Merca.
Desetine hiljada mladih ljudi demonstriralo je širom Nemačke tokom vikenda, uglavnom mirno ali su protesti u nekoliko gradova, između ostalog i u Frankfurtu, bili praćeni većim neredima tokom kojih su maskirani mladići bacali kamenje i Molotovljeve koktele, i razbijali su izloge prodavnica i pljačkali.
U neredima je u više gradova povređeno više od 100 policajaca.
Merc u govoru, koji će pročitati večeras, kazao da je policija odlično reagovala tokom protesta, i nereda koji su u nekim gradovima izbili, kao i da im se on na tome "izričito zahvaljuje".
U Mercovom govoru se navodi i da će ministarka porodice Karin Prin postati nova "komesarka za mlade", i da će se odmah u potpunosti posvetiti brizi mlađe generacije.
Kancelar je najavio da će ona "nastaviti i produbiti" dijalog sa mladima.
- Pre svega, poneo sam pozitivnu poruku sa vikenda, mlada generacija je politički angažovana i zabrinuta za svoju budućnost. To se poklapa sa mojom porukom već mesecima - želimo da mladima pružimo dobru budućnost, želimo da im predamo dobro vođenu zemljU - navodi se u Mercovom govoru.
U svom govoru, kancelar je takođe jasno stavio do znanja da se mlađa generacija ne može opterećivati "teretima koje neizbežno donosi starenje društva".
- Zato sprovodimo penzijsku reformu za mlade, brinemo o našoj bezbednosti i pripremamo našu ekonomiju za digitalnu budućnost. Da, imamo nedostatke, posebno kada je u pitanju stanovanje. I moramo da rasteretimo javne budžete kako bi države mogle više da ulažu u obrazovanje. Sva ova pitanja su na vrhu našeg dnevnog reda - zaključuje se u Mercovom govoru.
(Tanjug)
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