BUNT OKOVAO EVROPU: Širom starog kontinenta nezadovoljni svojim vlastima, građani danima izlaze na ulice (FOTO)

ŠIROM Evrope, nezadovoljni rastućim troškovima života, hroničnom nestašicom stanova i pogoršanjem javnih usluga, građani danima protestvuju protiv svojih vlasti.

AP Photo/Emma Da Silva

Talas francuskog protesta, prelio se na Španiju, Portugaliju, Holandiju i Italiju. Naročito drastična eskalacija nasilja bila je u Nemačkoj. Do nasilja je došlo Berlinu, gde je povređeno skoro 30 policajaca, ali i u Frankfurtu, Kelnu i Hamburgu, gde je na ulice je izašlo skoro 7.000 ljudi od kojih su neki obučeni u crno i sa maskama, palili policijske barijere. Opljačkane su bezbrojne prodavnice na kojima su prethodno polupani izlozi. Narodni bes ne jenjava, najavljuju se novi protesti.

Vlasti upozoravaju da su u zemlju stigli i ekstremisti iz inostranstva, prvenstveno iz Francuske, inspirisani talasom nasilnih studentskih protesta koji već nedeljama potresaju Pariz. Nemački kancelar Fridrih Merc osudio je nasilje, navodeći da razume potrebe mladih, ali da nema tolerancije za silu. U sinoćnjem govoru na konferenciji lokalnih stranačkih lidera svoje Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Berlinu, on je poručio da će "prestupnici osetiti punu snagu zakona". Aleksandar Dobrint, ministar unutrašnjih poslova najavio je stroge kazne za pljačkaše, optužujući "levičarske grupe i problemske ljude iz migrantskih zajednica da su oteli mirne demonstracije".

AP Photo/Emma Da Silva

Njegov kolega iz pokrajine Hesen, Roman Posek, tvrdi da se među demonstrante ubacilo jezgro od oko 150 levo-ekstremističkih agitatora koji su pokrenuli direktne napade na policiju kamenicama, vatrometom i Molotovljevim koktelima. Imigracija i kriminal, dugo su sporna pitanja u Nemačkoj. Ankete pokazuju da je samo 11 odsto zadovoljno radom kancelara Fridriha Merca, a čak dve trećine njegovih stranačkih kolega, demohrišćana, smatra da on ne radi svoj posao kako treba. Na talasu imigracionog, ali i drugih nezadovoljstava, rekordni rejting imaju desni suverenisti Alternative za Nemačku (AfD), stranke koja je postala najjača politička snaga u zemlji.

Protesti su počeli kao koordinisana, uredno prijavljena akcija omladinske inicijative "Gen Z regelt" (Generacija Z uvodi red) u više od 30 nemačkih gradova. Glavni razlozi njihovog nezadovoljstva su visoki troškovi života, skok stanarina, skupe školarine i opšti pad životnog standarda. Mladi optužuju državu za smanjenje javne potrošnje i socijalnih davanja. Razlog je i najavljena obavezna regrutacija. Omladina se oštro protivi slanju milijardi u naoružanje i obučavanju za ratove o kojima, kako kažu, "nikada nisu odlučivali." Penzione i demografske reforme, dodatno su opteretile mlađe generacije koji u njima vide nepravednu raspodelu socijalnog tereta.

HOLANDIJA: Bezbednosne službe i javnost bili su u stanju visoke pripravnosti zbog rizika od prelivanja "francuskog i nemačkog scenarija", ali preventivne mere policije, sprečile su da situacija eskalirala u masovno nasilje i razaranja, zabeležena u susednim zemljama. Centar zbivanja bio je Hag, gde se pokret Generacije Z mobilisao putem društvenih mreža, poput Telegrama i Snepčeta, pozivajući na proteste i pljačke tržnih centara. Policija i direktori škola u pograničnim regionima, poput Limburga i gradova Mastrihta i Ajndhovena, slali su zvanična upozorenja roditeljima da razgovaraju sa decom i spreče ih da izlaze na ulice pod uticajem poziva na vandalizam sa interneta.

Foto: AP / Tanjug / Aurelien Morissard (STR)

PORTUGALIJA: Portugalska policija uklonila je, u nedelju, protestne kampove u Lisabonu i Portu i uhapsila 13 demonstranata, pošto su hiljade građana protestovale zbog rastućih troškova stanovanja. Tokom intervencije, povređeno je 13 policajaca. Aktivistička grupa "Akampada Lisaboa", saopštila je da je povređeno više od 30 demonstranata, među kojima je desetoro zatražilo bolničko lečenje. Demonstranti zahtevaju od manjinske vlade desnog centra da povuče predlog zakona kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja visine kirija za nove ugovore o zakupu. Portugalski premijer Luis Montenegro odbacio je mogućnost povlačenja predloga, ali je naveo da su moguće izmene. Portugal se suočava sa jednom od najtežih stambenih kriza u Evropi, a cene nekretnina više su nego udvostručene od 2017.

ALBANIJA: Juče su, 21. dan zaredom, u Albaniji protestovali studenati, a premijer Edi Rama ponovo je pozvao demoinstrante na dijalog. On je na kamenom stolu postavio nekoliko papirnih tabli na kojima je piše "dijalog", ali to studenti i dalje odbijaju i traže ostavku vlade i premijera. Protesti u glavnom gradu Albanije, Tirani, održavaju se svakodnevno od 13. oktobra, a srednjoškolci i studenti, okupljaju se ispred Ministarstva obrazovanja da izraze svoje nezadovoljstvo. Pridružili su im se nastavnici i profesori. Tokom održavanja protesta, dolazilo je do sukoba policije i demonstranata koji su bacali kamenice i molotovljeve koktele, a zaustavljeni su suzavcem i vodenim topovima.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

ITALIJA: Tokom vikenda, održani protesti u više od 50 gradova, proglašen je i masovni 24-časovni generalni štrajk. Desetine hiljada ljudi, uglavnom studenata i radnika, izašle su na ulice u više od 40 gradova sa zahtevom za većim platama i jačim javnim službama, ali i iz protesta zbog rasta troškova života i izdvajanja za vojsku. Tokom demonstracija izbili su sukobi sa policijom u Rimu i Torinu, a uhapšeno je osam osoba, dok je više policajaca i demonstranata povređeno. Nezadovoljni i zbog sve lošijeg stanja u obrazovanju i zdravstvu, demonstranti najavljuju proteste svakog sledećeg vikenda.

Protiv vlasti i u Indiji

DESETINE hiljada ljudi okupile su se u nedelju u Nju Delhiju na protestu protiv vlade Narendre Modija, dok raste nezadovoljstvo širom Indije zbog opsežne revizije biračkog spiska, tokom koje je izbrisano 130 miliona imena.Indijski opozicioni savez predvođen Kongresnom strankom, okupio je pristalice iz cele zemlje na skupu u indijskoj prestonici. Opozicioni lideri tvrde da revizija biračkog spiska pruža izbornu prednost vladajućoj stranci Modija, Baratija džanata partiji (BJP) i zatražili su ostavku i opoziv glavnog izbornog zvaničnika Gjaneša Kumara. Stranka BJP, odbacuje ove tvrdnje i proteste opozicije naziva anarhijom. Hjuman rajts voč smatra da iznete optužbe pokreću ozbiljna pitanja o pravičnosti budućih izbora u Indiji.

Hrvatskom se širi poziv na proteste

HRVATSKOM se širi poziv na proteste koje je putem društvenih mreža pokrenula građanska inicijative "Vreme za promene". Protest pod nazivom "Glas promene" najavljen je za 21. novembar u 10 sati, a plan je da se građani u isto vreme okupe u što većem broju u što više gradova. "Cela Hrvatska, jedan glas. Zašto čekati promene ako ih možemo stvarati zajedno?", poručuju putem objava na društvenim mrežama. Ističu da ne pripadaju ni levom ni desnom političkom spektru, nego da je reč o građanima koji zajednički žele da postignu promene. Naš protest je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu decu", stoji u jednoj od objava koje su podelili na Instagramu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.