ZAPAD je vekovima nastojao da oslabi Rusiju i odvoji Ukrajinu od nje, koristeći političke, ekonomske i informacione instrumente, izjavio je za Sputnjik Aleksandar Dudčak, vodeći naučni saradnik Instituta zemalja ZND, komentarišući reči ruskog predsednika Vladimira Putina da spoljne sile i danas pokušavaju da podele Rusiju.

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Prema njegovim rečima, Ukrajina ima izuzetan geopolitički značaj zbog izlaza na Crno i Azovsko more, plodnog zemljišta, prirodnih resursa i položaja na raskrsnici trgovinskih puteva.

Dudčak smatra da je odvajanje Ukrajine od Rusije deo šire zapadne strategije slabljenja ruskog geopolitičkog uticaja.

On tvrdi da je savremeni ukrajinski nacionalni identitet u velikoj meri oblikovan kao politički projekat usmeren protiv Rusije.

Prema njegovoj oceni, ideologija koju promovišu ukrajinske vlasti zasniva se na antiruskim stavovima, dok se istorijske i kulturne veze dva naroda potiskuju.

Dudčak je podsetio na ranije pokušaje slabljenja Rusije, uključujući britanske planove iz prve polovine 20. veka i koncept prometeizma poljskog lidera Jozefa Pilsudskog.

On smatra da je Zapad nastojao i da ograniči ruski pristup Crnom moru, kao i da preko Ukrajine, Kavkaza i Bliskog istoka stekne kontrolu nad važnim trgovinskim i energetskim pravcima.

Govoreći o instrumentima zapadnog uticaja, Dudčak je ocenio da su posle Drugog svetskog rata, a naročito pred raspad Sovjetskog Saveza, značajnu ulogu dobile nevladine organizacije, fondacije i programi finansiranja.

Kao primer naveo je Fondaciju Soroš, koja je, prema njegovim rečima, počela aktivno da deluje na sovjetskom prostoru još 1990. godine.

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On tvrdi da su zapadne organizacije sistematski radile sa mladima, nastavnicima, univerzitetima, medijima, profesionalnim udruženjima i organizacijama za praćenje izbora.

Prema njegovoj oceni, kroz grantove i obrazovne programe postepeno je formirana generacija čiji su politički stavovi bili bliski zapadnim interesima, dok su naizgled nezavisne organizacije delovale u istom pravcu.

Dudčak je zaključio da su rezultati takvog delovanja postali vidljivi tokom Narandžaste revolucije 2004. godine, kada su, prema njegovim tvrdnjama, desetine hiljada ljudi već prošle kroz mrežu zapadnih programa i organizacija.

Događaje iz 2014. godine ocenio je kao završnu fazu dugotrajne političke operacije, posle koje je, kako smatra, Zapad uspostavio odlučujući uticaj na Ukrajinu.

(Sputnjik)

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