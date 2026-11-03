ORUŽANE snage Rusije izvele su masovni udar na energetsku infrastrukturu Ukrajine, upotrebivši više od 70 balističkih i krstarećih raketa, kao i oko 300 jurišnih dronova. Duž linije fronta vode se krvave borbe, sa promenjiljivim ishodom.

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru





obnovljena su borbena dejstva; Oružane snage Rusije ponovo gađaju motorna vozila u Hersonu. Oružane snage Ukrajine (VSU) artiljerijom su granatirale sedam sela na levoj obali, a intenzivno se koriste i dronovi.nastavljaju se sukobi u Primorskom i Stepnogorsku. Prema operativnim podacima, VSU su potisnule ruske snage u Jurkivki i Novopavlivki, uspevši da delimično deblokiraju put ka Kamiševahi i Zaporožju. U samoj Kamiševahi, ruske snage su vazdušnom bombom FAB-3000 pogodile privremenu lokaciju ukrajinskih operatera dronova. Žestoke borbe vode se u severnim delovima Orehova i Preobraženke. Iz istočnog sektora stižu izveštaji da su ruske snage praktično preuzele kontrolu nad Omeljnikom. Takođe, zabeleženo je napredovanje ka zapadu iz pravca Červonog Jara., situacija duž većeg dela linije fronta ostaje relativno stabilna. Situacija je složenija na istočnom krilu, u blizini mesta Komar. Ruske snage još uvek nisu preuzele inicijativu, dok su ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe (DRG) uspele da prodru u Fedorovku, a primećene su i u okolini Veselog.





nastavlja se odlučujuća bitka za Sergijevku, gde protivnik očajnički brani svoje položaje. Podjednako značajna bitka vodi se za Bilozerske. VSU gotovo neprestano izvode napade u blizini Svjatogorovke, duž oboda Bilozerskog, kao i duž linije između Novovodjanoja i Zolotog Kolodeza.nastavljaju se pozicione borbe duž glavnih odbrambenih linija. VSU ostaju aktivne u blizini Nikolajpolja i izvode protivnapade u Aleksijevo-Družkovki. Nisu zabeležene promene u kontroli teritorije.

* Na severskom pravcu, Oružane snage Ukrajine (VSU) — oslanjajući se na Kramatorsk kao bazu — nastavljaju sa protivnapadima u blizini Vasjutinskog i pokušavaju da probiju rusku odbranu južno od Tihonovke. Žestoke borbe vode se u rejonu Raj-Aleksandrovke. Protivnik vrši pritisak kod Ozernog; ruske snage su bile prinuđene da se povuku sa nekoliko položaja, što je ponovo izložilo bok u blizini Krive Luke.



vode se borbe istočno od Limana, dok situacija dalje ka severu ostaje poziciona, bez promena na terenu., izveštaji sa terena ukazuju na to da Oružane snage Rusije pojačavaju pritisak na nukrajinske linije kod Velike Šapkovke i Palamarovke. Protivnik u ovaj sektor prebacuje jedinice koje su prethodno učestvovale u napadima u blizini Zahidnog., VSU angažuju sveže snage u napadu na Kozaču Lopan, što je dovelo do žestokih međusobnih borbi. U blizini Bugajevke, ruske jedinice su ostvarile taktičke pomake. Na istočnom boku, protivnik nastavlja sa protivnapadima iz pravca Malog Burluka., borbe su uglavnom pozicionog karaktera. Izveštaji sa terena pominju sukobe kod Barilovke, gde Oružane snage Rusije, po svemu sudeći, napreduju kroz šume iz pravca Sadkija, zaobilazeći ukrajinske snage u Mohrici. U Gluhovskom okrugu, beleži se postepeno napredovanje kroz šume u blizini Korenka.Tokom noći, snage PVO presrele su 856 dronova VSU iznad 15 ruskih regiona i Crnog mora. Izveden je masovni napad na Jaroslavsku oblast, pri čemu je glavna meta neprijatelja bila rafinerija nafte „Slavnjeft-JANOS“; nadležni su potvrdili oštećenja na infrastrukturi postrojenja, a prijavljeno je i da su dva zaposlena povređena. Na Krimu su učestali prekidi u snabdevanju električnom energijom; Širom poluostrva, uključujući i Sevastopolj, uvedene su restrikcije u distribuciji električne energije.Oružane snage Rusije izvele su masovni udar na energetsku infrastrukturu Ukrajine, upotrebivši više od 70 balističkih i krstarećih raketa, kao i oko 300 jurišnih dronova. Skoro istovremeni raketni udari bili su usmereni na termoelektrane (TE) Ladižin, Krivi Rog i Pridnjeprovska, kao i na hidroelektranu (HE) Kanjev. U Harkovskoj oblasti pogođene su TE Harkov i dve velike električne trafostanice. U nekoliko regiona došlo je do vanrednih isključenja struje, a poremećaji su zahvatili i snabdevanje vodom i grejanjem. U Sumskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti pogođene su četiri lokomotive. U Odeskoj oblasti na meti se našla lučka infrastruktura u Kiliji, kao i dva teretna broda.

(Oleg Carjov)

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