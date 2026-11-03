HITAN SASTANAK ITALIJANSKE VLADE: Pokrenuta istraga zbog hakerskih napada, procenjuje se šteta
NAKON serije sajber-napada na rashladne uređaje u zemlji, italijanska Vlada je održala hitni sastanak vrha bezbednosnih službi, obaveštajtaca i nadležnih ministara.
Sastanku su prisustvovali podsekretar Predsedništva Saveta Alfredo Mantovano, italijanski ministar poljoprivrede Frančesko Lolobriđida, kao i direktor Agencije za nacionalnu sajber bezbednost (ACN) i direktori obaveštajnih agencija.
Kako prenose italijanski mediji, napadi su promenili podešavanja temperature rashladnih uređaja, što je dovelo do pregrevanja rashladnih vitrina sa hranom.
- Zabrinuti smo jer su se oni dogodili u više evropskih zemalja, što ukazuje na verovatno koordiniranu akciju na evropskom nivou od strane nekoga ko pokazuje otvoreno neprijateljstvo. Naši tehničari, kako iz Agencije za sajber-bezbednost, tako i stručnjaci Poštanske policije, već rade na tome. Verujemo da ćemo uskoro imati jasniju sliku -izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi.
Nakon sastanka, generalni direktor grupe Radenca, Đuzepe Spadaro, izjavio je da su na meti bila najmanje tri magacina/prodavnice u Kataniji i jedna u Palermu.
- Napad se dogodio u 4 sata ujutru. Procenjujemo štetu. U nekim slučajevima smo već rešili problem - rekao je Spadaro.
Dodao je da je kompanija kontaktirala Nacionalnu agenciju za sajber-bezbednost i aktivirala protokole za dalju istragu.
Agencija za nacionalnu sajber-bezbednost izdala je stroga upozorenja celodnevnom prehrambenom sektoru, a istraga je u toku.
Napadi ne prestaju širom Evrope
Francuska je bila jedna od prvih i najteže pogođenih zemalja u talasu sajber napada, prilikom kojih se nekoliko stotina marketa, uključujući Karfur i E.Lefler, suočilo sa ozbiljnim poremećajima rada sistema za hlađenje, kvarova rashladnih vetrine i uništenja velikih količina svežih zaliha hrane.
Francuske vlasti i bezbednosne agencije su pokrenuli opsežnu istragu kako bi se otkrili odgovorni i zaštitili lanci snabdevanja.
Slični slučajevi su zabeleženi i u Belgiji, Švedskoj, Irskoj, Luksemburgu, Estoniji, Holandiji, Finskoj i Portugalu, kao i u Velikoj Britaniji.
U avgustu, prijavljeno je hakovanje i u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su u najmanje šest vojnih objekata, uključujući bazu Fort Huačuka u Arizoni uređaji su "sami prešli u režim odmrzavanja", piše Gardijan.
(Gardijan/Skaj TG24/RTL)
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