Svet

HITAN SASTANAK ITALIJANSKE VLADE: Pokrenuta istraga zbog hakerskih napada, procenjuje se šteta

Ј.О.С.

03. 11. 2026. u 22:09

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NAKON serije sajber-napada na rashladne uređaje u zemlji, italijanska Vlada je održala hitni sastanak vrha bezbednosnih službi, obaveštajtaca i nadležnih ministara.

ХИТАН САСТАНАК ИТАЛИЈАНСКЕ ВЛАДЕ: Покренута истрага због хакерских напада, процењује се штета

Foto: Profimedia/Rich/IPA/Sipa Press

Sastanku su prisustvovali podsekretar Predsedništva Saveta Alfredo Mantovano, italijanski ministar poljoprivrede Frančesko Lolobriđida, kao i direktor Agencije za nacionalnu sajber bezbednost (ACN) i direktori obaveštajnih agencija. 

Kako prenose italijanski mediji, napadi su promenili podešavanja temperature rashladnih uređaja, što je dovelo do pregrevanja rashladnih vitrina sa hranom.

- Zabrinuti smo jer su se oni dogodili u više evropskih zemalja, što ukazuje na verovatno koordiniranu akciju na evropskom nivou od strane nekoga ko pokazuje otvoreno neprijateljstvo. Naši tehničari, kako iz Agencije za sajber-bezbednost, tako i stručnjaci Poštanske policije, već rade na tome. Verujemo da ćemo uskoro imati jasniju sliku -izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi. 

Nakon sastanka, generalni direktor grupe Radenca, Đuzepe Spadaro, izjavio je da su na meti bila najmanje tri magacina/prodavnice u Kataniji i jedna u Palermu.

- Napad se dogodio u 4 sata ujutru. Procenjujemo štetu. U nekim slučajevima smo već rešili problem - rekao je Spadaro.

Dodao je da je kompanija kontaktirala Nacionalnu agenciju za sajber-bezbednost i aktivirala protokole za dalju istragu.

Agencija za nacionalnu sajber-bezbednost izdala je stroga upozorenja celodnevnom prehrambenom sektoru, a istraga je u toku. 

Napadi ne prestaju širom Evrope

Francuska je bila jedna od prvih i najteže pogođenih zemalja u talasu sajber napada, prilikom kojih se nekoliko stotina marketa, uključujući Karfur i E.Lefler, suočilo sa ozbiljnim poremećajima rada sistema za hlađenje, kvarova rashladnih vetrine i uništenja velikih količina svežih zaliha hrane. 

Francuske vlasti i bezbednosne agencije su pokrenuli opsežnu istragu kako bi se otkrili odgovorni i zaštitili lanci snabdevanja.

Slični slučajevi su zabeleženi i u Belgiji, Švedskoj, Irskoj, Luksemburgu, Estoniji, Holandiji, Finskoj i Portugalu, kao i u Velikoj Britaniji.

U avgustu, prijavljeno je hakovanje i u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su u najmanje šest vojnih objekata, uključujući bazu Fort Huačuka u Arizoni uređaji su "sami prešli u režim odmrzavanja", piše Gardijan. 

(Gardijan/Skaj TG24/RTL)

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