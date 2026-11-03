Savezne vlasti optužile su muškarca iz Oklahome da je slao stotine pisama sa sumnjivim prahom javnim zvaničnicima uoči međuizbora.

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Muškarac, Robin Martin, tereti se za prenošenje lažnih ili obmanjujući informacija i lažne uzbune, kao i za slanje pretećih poruka, navodi se u sudskom dokumentu koji je u nedelju podneo agent FBI Dejvid Kol.

Na osnovu testova utvrđeno je da su supstance u pismima zapravo bili kvasac i brašno, piše Politiko.

- Sadržaj priloženih pisama varirao je u zavisnosti od ciljanog primaoca, ali su se sva odnosila na predstojeće međuizbore 2026. godine - navodi se u dokumentu.

Vlasti istažuju pošiljke ovog tipa još od 2024. godine i veruje se da je Martin tokom dve protekle godine poslao više od 700 pisama upućenih demokratskim i republikanskim izbornim zvaničnicima, zakonodavcima, ispitanicima javnog mnjenja, medijima i saveznim organima za sprovođenje zakona.

- Zajednička poruka u pošiljkama i iz 2024. i 2026. godine govoren o tome da primaoci "treba da budu uhapšeni i osuđeni za veleizdaju" (2024) i "bićete uhapšeni zbog velike izdaje ili još gore" (2026) - navodi se u dokumentu.

Podsetimo, izborne kancelarije u Luizijani, Arizoni i Oklahomi su evakuisane u oktobru nakon što su primile pošiljku u kojima se nalazio prah, a slični paketi su isporučeni u kancelarije na Kapitol Hilu koji su bili namenjeni sentorima Krisu Marfiju, Aleksi Padili i Čaku Šumeru.

- Ovaj napad nije bio bezopasna šala. Strah koji je on izazvao je stvaran - rekao je državni sekretar Arizone Adrijan Fontes novinarima nakon incidenta.

(Politiko)

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