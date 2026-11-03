Svet

OPTUŽEN MUŠKARAC ZBOG SLANJA PREKO 700 PISAMA SA SUMNJIVIM PRAHOM: Paketi poslati američkim zvaničnicima i medijima

Ј.О.С.

03. 11. 2026. u 22:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Savezne vlasti optužile su muškarca iz Oklahome da je slao stotine pisama sa sumnjivim prahom javnim zvaničnicima uoči međuizbora.

ОПТУЖЕН МУШКАРАЦ ЗБОГ СЛАЊА ПРЕКО 700 ПИСАМА СА СУМЊИВИМ ПРАХОМ: Пакети послати америчким званичницима и медијима

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Muškarac, Robin Martin, tereti se za prenošenje lažnih ili obmanjujući informacija i lažne uzbune, kao i za slanje pretećih poruka, navodi se u sudskom dokumentu koji je u nedelju podneo agent FBI Dejvid Kol. 

Na osnovu testova utvrđeno je da su supstance u pismima zapravo bili kvasac i brašno, piše Politiko.

- Sadržaj priloženih pisama varirao je u zavisnosti od ciljanog primaoca, ali su se sva odnosila na predstojeće međuizbore 2026. godine - navodi se u dokumentu.

Vlasti istažuju pošiljke ovog tipa još od 2024. godine i veruje se da je Martin tokom dve protekle godine poslao više od 700 pisama upućenih demokratskim i republikanskim izbornim zvaničnicima, zakonodavcima, ispitanicima javnog mnjenja, medijima i saveznim organima za sprovođenje zakona.

- Zajednička poruka u pošiljkama i iz 2024. i 2026. godine govoren o tome da primaoci "treba da budu uhapšeni i osuđeni za veleizdaju" (2024) i "bićete uhapšeni zbog velike izdaje ili još gore" (2026) - navodi se u dokumentu. 

Podsetimo, izborne kancelarije u Luizijani, Arizoni i Oklahomi su evakuisane u oktobru nakon što su primile pošiljku u kojima se nalazio prah, a slični paketi su isporučeni u kancelarije na Kapitol Hilu koji su bili namenjeni sentorima Krisu Marfiju, Aleksi Padili i Čaku Šumeru. 

- Ovaj napad nije bio bezopasna šala. Strah koji je on izazvao je stvaran - rekao je državni sekretar Arizone Adrijan Fontes novinarima nakon incidenta.

(Politiko)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Politika
Tenis
Fudbal
Šekspirovska drama na Old trafordu! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)

Šekspirovska drama na "Old trafordu"! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)