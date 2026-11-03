OPTUŽEN MUŠKARAC ZBOG SLANJA PREKO 700 PISAMA SA SUMNJIVIM PRAHOM: Paketi poslati američkim zvaničnicima i medijima
Savezne vlasti optužile su muškarca iz Oklahome da je slao stotine pisama sa sumnjivim prahom javnim zvaničnicima uoči međuizbora.
Muškarac, Robin Martin, tereti se za prenošenje lažnih ili obmanjujući informacija i lažne uzbune, kao i za slanje pretećih poruka, navodi se u sudskom dokumentu koji je u nedelju podneo agent FBI Dejvid Kol.
Na osnovu testova utvrđeno je da su supstance u pismima zapravo bili kvasac i brašno, piše Politiko.
- Sadržaj priloženih pisama varirao je u zavisnosti od ciljanog primaoca, ali su se sva odnosila na predstojeće međuizbore 2026. godine - navodi se u dokumentu.
Vlasti istažuju pošiljke ovog tipa još od 2024. godine i veruje se da je Martin tokom dve protekle godine poslao više od 700 pisama upućenih demokratskim i republikanskim izbornim zvaničnicima, zakonodavcima, ispitanicima javnog mnjenja, medijima i saveznim organima za sprovođenje zakona.
- Zajednička poruka u pošiljkama i iz 2024. i 2026. godine govoren o tome da primaoci "treba da budu uhapšeni i osuđeni za veleizdaju" (2024) i "bićete uhapšeni zbog velike izdaje ili još gore" (2026) - navodi se u dokumentu.
Podsetimo, izborne kancelarije u Luizijani, Arizoni i Oklahomi su evakuisane u oktobru nakon što su primile pošiljku u kojima se nalazio prah, a slični paketi su isporučeni u kancelarije na Kapitol Hilu koji su bili namenjeni sentorima Krisu Marfiju, Aleksi Padili i Čaku Šumeru.
- Ovaj napad nije bio bezopasna šala. Strah koji je on izazvao je stvaran - rekao je državni sekretar Arizone Adrijan Fontes novinarima nakon incidenta.
(Politiko)
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