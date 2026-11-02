IRAN PRETVORIO AMERIČKE BAZE U RUŠEVINE: Šteta dostigla neverovatnih 15 milijardi dolara, Vašington razmatra povlačenje

IRANSKI raketni napadi i napadi dronovima naneli su štetu u vrednosti do 15 milijardi dolara vojnim postrojenjima u kojima su smeštene američke snage širom Bliskog istoka, objavio je "Volstrit džornal" pozivajući se na izvore i analizu satelitskih snimaka.

Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovo ogromno razaranje dodatno uvećava ratne troškove Pentagona, koji su već dostigli skoro 50 milijardi dolara.

U analizi lista identifikovano je ukupno 274 oštećena objekta na 24 lokacije na kojima je bila američka vojska.

Samo tokom prve dve nedelje oštećeno je najmanje 119 zgrada na 13 lokacija, a među najteže pogođenim objektima bilo je sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu.

Teheran je pokrenuo talas odmazde nakon ničim izazvanog američko-izraelskog napada, kojim je 28. februara započeo sukob.

Jedan neimenovani američki zvaničnik, upoznat sa situacijom, izjavio je za "Volstrit džornal" da Pentagon procenjuje štetu na bazama – nastalu usled iranskih napada koji su postajali sve precizniji kako je sukob eskalirao – na najmanje 5 milijardi dolara. Drugi izvor lista naveo je da bi ta cifra mogla dostići čak 15 milijardi dolara.

U izveštaju se navodi da se mnoga postrojenja koriste zajedno sa regionalnim saveznicima Vašingtona, što znači da bi oni potencijalno mogli snositi deo troškova štete, a dodaje se i da bi Pentagon mogao odlučiti da pojedine infrastrukturne objekte uopšte ne obnavlja.

Konkretno, Vašington navodno razmatra povlačenje iz svojih objekata u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji kako bi ljudstvo sklonio izvan domašaja. Teheran je ranije zahtevao potpuno povlačenje američke vojske iz regiona kao preduslov za trajni mir.

Iran, s druge strane, ubrzano obnavlja svoja raketna postrojenja i zalihe oružja koje su bile uskladištene pod zemljom, navodi se u izveštaju.

Takođe se ističe da do ovog jačanja vojnih kapaciteta dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra nove napade, uprkos nedostatku američkih presretačkih raketa.

Međutim, američki ministar rata Pit Hegset omalovažio je vojni potencijal Teherana, izjavivši u avgustu: "Oni još uvek poseduju određene kapacitete, ali to ni izbliza nije ono što je nekada bilo."

U međuvremenu, demokratski senator Kris Marfi, član Odbora za spoljne odnose i pododbora Senata za aproprijacije u oblasti odbrane, optužio je administraciju da pokušava da "prikrije stvarnu cenu rata".

Ova optužba usledila je nakon što mu je uskraćen pristup katarskoj vazduhoplovnoj bazi "El Udeid", u kojoj je list "Volstrit džornal" identifikovao najmanje desetak oštećenih objekata. Iz Pentagona su naveli da je zabrana uvedena zbog regionalnih ograničenja putovanja.

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Prema najnovijoj proceni Pentagona dostavljenoj Kongresu, rat sa Iranom je do 16. oktobra koštao 47,1 milijardu dolara, ne računajući štetu na vojnim bazama.

Taj iznos obuhvata približno 29 milijardi dolara za zamenu utrošene municije, 11,9 milijardi dolara operativnih troškova i 6,1 milijardu dolara gubitaka u opremi.

Kada je reč o ljudskim žrtvama, američka vojska sada potvrđuje 23 smrtna slučaja povezana sa ratnim operacijama protiv Irana – od kojih je 11 nastalo usled neprijateljske vatre – kao i 865 ranjenih pripadnika.

(RT Balkan)

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