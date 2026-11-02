NOVI DETALJI TRAGEDIJE U ŠPANIJI: Institut za pravnu medicinu i forenzičke nauke saopštio važne vesti

INSTITUT za pravnu medicinu i forenzičke nauke Toleda i Sijudad Reala identifikovao je 66 od 69 ljudi poginulih u železničkoj nesreći koja se dogodila prošle srede u Urdi, u španskoj provinciji Toledo, prema podacima koje je sinoć dostavio Integrisani centar podataka (CID), dok spasilačke ekipe danas nastavljaju potragu za ljudskim ostacima, a identifikacija svih poginulih u nesreći se takođe nastavlja.

Foto: Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Privremeni broj žrtava ostaje 69, prema saopštenju koje je u nedelju uveče objavio CID, a koje jutros prenosi "Pais".

U saopštenju se navodi da su 54 od 66 žrtava španski državljani, četvoro njih su Amerikanci, dok su među poginulima i po jedan Argentinac, Kanađanin, Čeh, Francuz, Japanac, Meksikanac, Portugalac i Tunižanin.

Očekuje se da će preostale tri preminule osobe, za koje se veruje da su strani državljani, biti identifikovane u narednim satima kada njihove porodice, koje su locirane, stignu u Španiju kako bi lično završile proces identifikacije.

Ove podatke je prikupio Integrisani centar podataka (CID), osnovan nakon aktiviranja Nacionalnog protokola za medicinsko-pravnu i naučnu policijsku akciju u incidentima sa višestrukim žrtvama.

Do danas je 53 od 66 preminulih osoba identifikovano analizom otisaka prstiju koju je sprovela Služba za forenziku Civilne garde.

Preostalih 13 je identifikovano analizom DNK koju je sproveo Nacionalni institut za toksikologiju u saradnji sa Službom za forenziku Civilne garde. Porodice su već obaveštene o 60 ovih identifikacija, odnosno, o identifikaciji 36 muškaraca i 24 žene, a porodice preostalih šestoro identifikovanih preminulih osoba biće obaveštene što je pre moguće.

U saopštenju se dodaje da je 47 preminulih osoba već predato svojim porodicama i da se proces identifikacije za svih 69 preminulih osoba nastavlja bez prekida od srede sa najvećom strogošću i brzinom.

Prema CID-u, tri prijave o nestalim osobama su i dalje aktivne - za dva državljanina Australije i jednog državljanina Japana. U međuvremenu, spasilačke ekipe su danas nastavile potragu za ljudskim ostacima u području železničke nesreće u Urdi. Lider španske Narodne partije (PP) Alberto Nunjez Feiho sastaće se u danas u Madridu sa regionalnim liderima i najvišim zvaničnicima te stranke, nakon nacionalnog perioda žalosti, a sastanak će se fokusirati na redefinisanje strategije za predizbornu kampanju 29. novembra, ističući „menadžment, rigoroznost i iskustvo“ lidera PP.

Ministar saobraćaja Oskar Puente će sutra predstaviti izveštaj o istrazi železničke nesreće u Urdi Savetu ministara, a zatim će se pojaviti pred Stalnom komisijom Kongresa, gde će opozicione grupe i vladini partneri, kako je najavljeno, zahtevati njegovu ostavku, navodi "Pais".

Voz kojem je bilo dozvoljeno da nastavi punom brzinom sudario se 28. oktobra ujutru na brzoj pruzi Madrid-Sevilja sa vozom Irio koji je stajao u nepokretnom položaju, pri čemu je smrtno stradalo najmanje 69 ljudi, dok je od 176 do 179 osoba povređeno.

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