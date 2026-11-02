HAOS U UKRAJINI! HAKOVANA APLIKACIJA ZA VAZDUŠNU OPASNOST: Građanima stizala upozorenja - "Orešnik je na putu!"
UKRAJINSKA aplikacija za vazdušne uzbune u nedelju uveče slala je lažna upozorenja o nuklearnom i hemijskom napadu, a vazdušne snage Ukrajine potvrdile su da je aplikacija hakovana. Samo nekoliko sati kasnije i Rusija je prijavila sajber napad na svoju aplikaciju za upozorenja.
Prema pisanju ukrajinskih medija, aplikacija je za Kijev i Dnjipro prikazivala radijacijsku i hemijsku opasnost, te upozoravala na moguće ulične borbe, dok je ostatak zemlje dobio upozorenje o nuklearnoj pretnji.
Rojters navodi da su Kijev i druge oblasti na javnoj mapi uzbuna kratko bili označeni kao područja pod nuklearnom i hemijskom uzbunom.
Jedna od poruka bila je napisana na ruskom jeziku, iako je ukrajinski obavezan u svim zvaničnim obaveštenjima. Prema pisanju Kijev Independenta, glasila je: "Pozdrav! Nuklearna uzbuna uskoro će se oglasiti širom Ukrajine! Ne brinite, Orešnik je na putu."
Orešnik je, inače, ruska hipersonična balistička raketa, koju je Moskva već koristila u napadima na Ukrajinu.
Vazdušne snage Ukrajine oglasile su se na Telegramu desetak minuta nakon prvih poruka.
- Verovatno je aplikacija za vazdušne uzbune bila izložena neprijateljskom uticaju. Nema radijacijske pretnje! Ostanite mirni i pratite obaveštenja na našem kanalu - poručili su.
Portparol Vazdušnih snaga, Jurij Ignat, kasnije je za AFP potvrdio da je aplikacija hakovana.
Ministarstvo digitalne transformacije Ukrajine saopštilo je da aplikacija privremeno ne radi, ali da sirene i ostali sistemi uzbunjivanja funkcionišu normalno.
Građane su pozvali da reaguju na sirene, uključe sistemska hitna obaveštenja na mobilnim telefonima i informacije o napadima prate samo preko zvaničnih kanala. Stanovnicima Kijeva preporučili su gradsku aplikaciju "Kijev Digitalni", u kojoj su uzbune radile bez problema.
Aplikaciju "Vazdušna uzbuna" razvili su Ministarstvo digitalne transformacije i ukrajinska kompanija "Ajax Systems".
(Klix.ba)
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