AMERIČKI izviđački avion patrolirao je više sati duž ruskih granica, pokazuju podaci o letu u koje je Sputnjik imao uvid.

Foto: AI generated

Avion „Bombardije Artemis II“ poleteo je sa rumunske vazduhoplovne baze „Mihail Kogelničanu“ oko 9.47 po moskovskom vremenu i u širokom luku uputio se ka Kalinjingradskoj oblasti. Obleteo je oblast, a zatim leteo duž granica baltičkih država sa Rusijom, napravio manju petlju i istom trasom vratio se ka Kalinjingradskoj oblasti. Potom je napravio još jedan krug duž njenih granica i okrenuo se ka bazi u Rumuniji. Manevri duž ruskih granica trajali su pet i po sati — približno od 11.50 do 14.20 po moskovskom vremenu.

Američka kompanija „Leidos“ izmenila je ovaj poslovni mlaznjak za potrebe radarskog izviđanja. U vojnoj verziji dobio je naziv „Artemis II“. Redovno se koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora, duž Krima i drugih južnih regiona Rusije.

Rusija poslednjih godina ukazuje na aktivnost NATO-a bez presedana u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative, nazivajući to „obuzdavanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja snaga Alijanse u Evropi.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštavalo je da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad mora da odustane od kursa militarizacije kontinenta.

sputnikportal.rs

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