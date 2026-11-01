NEMAC I SLOVAK STRADALI U BAZENU LUKSUZNOG HOTELA U INDIJI: Još dvoje hitno prevezeno u bolnicu, sumnja se na strujni udar
NEMAČKI član avionske posade i slovački poslovni menadžer smrtno su stradali u bazenu luksuznog hotela u indijskom gradu Bangaloru, a indijski mediji su danas preneli da se sumnja da je strujni udar uzrok njihove smrti.
Hotel "Konrad Bengaluru" saopštio je da je "duboko ožalošćen" smrću dva gosta posle "tragičnog incidenta", ne iznoseći više detalja, prenosi Rojters.
Indijski mediji, pozivajući se na policiju, preneli su da istražitelji sada pokušavaju da utvrde kako je struja stigla do vode.
Žrtve su prebačene u bolnicu Manipal, koja je saopštila da je jedan od njih preminuo odmah po dolasku, a drugi je stigao u stanju srčanog zastoja i nisu uspeli da ga reanimiraju posle incidenta povezanog sa vodom u hotelu.
Član osoblja hotela koji je pokušao da spase žrtve i jedan američki gost koji je uspeo da dopliva do ivice bazena i spase se takođe su podvrgnuti lečenju i u stabilnom su stanju, naveli su iz bolnice. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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