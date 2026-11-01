Svet

RUSKO UPOZORENJE ZAPADU: Posledice će tek nastupiti

Novosti online

01. 11. 2026. u 17:39

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PREDSEDNIK krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov upozorio je Zapad na velike probleme koji proizilaze iz isporuke oružja Kijevu.

РУСКО УПОЗОРЕЊЕ ЗАПАДУ: Последице ће тек наступити

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

„Zapadne zemlje ne bi trebalo da budu iznenađene kada značajan deo njihovog sopstvenog oružja počne da im pada na glave i eksplodira pod nogama“, rekao je on za RIA Novosti .

Konstantinov je napomenuo da se ovo već dešava sporadično, ali da će se potom dešavati sistematski.

„Ali ovo je daleko od svih velikih problema koji im prete zbog njihove podrške kijevskom režimu“, dodao je on.

Po njegovom mišljenju, zemlje Zapadne Evrope će se uskoro suočiti sa talasom ukrajinskih militanata i ekstremista koji će se tamo uputiti u potrazi za boljim životom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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