TRINAEST stranih državljana koji su navodno prekršili nalog o zatvorenoj vojnoj zoni na Zapadnoj obali deportovano je iz Izraela, dok još jedan čeka deportaciju, takođe nakon kršenja istog naloga koji je Izraelska vojska (IDF) prošle nedelje izdala u zoni Ramale na Zapadnoj obali, saopštila je danas izraelska policija.

AP Photo/Majdi Mohammed

- Posle izveštaja koji smo dobili tokom vikenda o sukobu u blizini jedne farme u toj oblasti, snage IDF su tamo poslate i uhapsile su 14 stranih državljana osumnjičenih za umešanost u incident - navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Policija je navela da su osumnjičeni pritvoreni i ispitani pod sumnjom da su prekršili nalog i ušli u zatvorenu vojnu zonu.

Nakon što je ispitivanje završeno, istražni materijal je prosleđen Službi za populaciju i imigraciju radi saslušanja i odluke u vezi sa deportacijom iz Izraela, u okviru saradnje i napora da se spreči provokativna aktivnost.

Njihov advokat Alon Sapir rekao je za Tajms of Izrael da se grupa sastoji od 15 stranih državljana koji su došli da pomažu Palestincima u branju maslina na Zapadnoj obali.

Prema rečima advokata, jedan od deportovanih je portugalski novinar, dok jedna Australijanka, koja je takođe bila deo grupe, nije deportovana, iz za sada nepoznatih razloga.

IDF još nije izdao saopštenje o ovom incidentu.

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