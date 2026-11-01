SEDAM članica grupe proizvođača nafte OPEK+ dogovorilo se da u decembru zadrže proizvodne kvote na nepromenjenom nivou, nakon što su u septembru ukinule i poslednje od dobrovoljnih smanjenja proizvodnje.

Foto: AP Photo/Lisa Leutner

Među njima su Rusija, Kazahstan, Alžir, Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija i Oman, prenosi Blumberg.

Iako se isporuke nafte kroz Ormuski moreuz povećavaju, a alternativna saudijska ruta za izvoz preko Crvenog mora zabeležila je rast tokom oktobra, članice OPEK+ iz Persijskog zaliva i dalje su ograničene u mogućnosti da iskoriste povećane ciljeve proizvodnje.

OPEK+, koji okuplja Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) i njene saveznike, uključujući Rusiju, tokom većeg dela 2026. godine postepeno je povećavao ciljeve proizvodnje nafte.

U septembru je grupa završila postepeno ukidanje ranijeg smanjenja proizvodnje od 1,65 miliona barela dnevno, koje je dogovoreno 2023. godine, dok su proizvodne kvote za oktobar i novembar ostale nepromenjene.

Ipak, i dalje je na snazi dodatno ograničenje proizvodnje od približno dva miliona barela dnevno, koje obuhvata većinu članica grupe i trebalo bi da ostane na snazi do kraja 2026. godine.

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