OGLASIO SE OPEK PLUS: Proizvodnja nafte ostaje stabilna, kvote se ne menjaju
SEDAM članica grupe proizvođača nafte OPEK+ dogovorilo se da u decembru zadrže proizvodne kvote na nepromenjenom nivou, nakon što su u septembru ukinule i poslednje od dobrovoljnih smanjenja proizvodnje.
Među njima su Rusija, Kazahstan, Alžir, Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija i Oman, prenosi Blumberg.
Iako se isporuke nafte kroz Ormuski moreuz povećavaju, a alternativna saudijska ruta za izvoz preko Crvenog mora zabeležila je rast tokom oktobra, članice OPEK+ iz Persijskog zaliva i dalje su ograničene u mogućnosti da iskoriste povećane ciljeve proizvodnje.
OPEK+, koji okuplja Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) i njene saveznike, uključujući Rusiju, tokom većeg dela 2026. godine postepeno je povećavao ciljeve proizvodnje nafte.
U septembru je grupa završila postepeno ukidanje ranijeg smanjenja proizvodnje od 1,65 miliona barela dnevno, koje je dogovoreno 2023. godine, dok su proizvodne kvote za oktobar i novembar ostale nepromenjene.
Ipak, i dalje je na snazi dodatno ograničenje proizvodnje od približno dva miliona barela dnevno, koje obuhvata većinu članica grupe i trebalo bi da ostane na snazi do kraja 2026. godine.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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