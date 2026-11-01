FIDAN PRENEO STAV TURSKE: Evropa će morati da obnovi odnose sa Rusijom

EVROPSKE zemlje će morati da obnove svoje odnose sa Rusijom nakon završetka oružanog sukoba u Ukrajini, smatra turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.

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Prema njegovim rečima, koje je preneo TASS, mir između Rusije i Ukrajine nije ograničen samo na ove dve zemlje.

„Evropa takođe treba da se pomiri sa Rusijom do određene mere. Neophodno je ponovo uspostaviti određene odnose“, rekao je ministar.

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