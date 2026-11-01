FIDAN PRENEO STAV TURSKE: Evropa će morati da obnovi odnose sa Rusijom
EVROPSKE zemlje će morati da obnove svoje odnose sa Rusijom nakon završetka oružanog sukoba u Ukrajini, smatra turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.
Prema njegovim rečima, koje je preneo TASS, mir između Rusije i Ukrajine nije ograničen samo na ove dve zemlje.
„Evropa takođe treba da se pomiri sa Rusijom do određene mere. Neophodno je ponovo uspostaviti određene odnose“, rekao je ministar.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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