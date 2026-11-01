NAKON prošlogodišnje krađe u Luvru, zabeleženo je sedam velikih, visoko profilnih krađa u muzejima širom Evrope, a kustosi upozoravaju na sve veći rizik krađa umetnina.

Foto: Skrinšot Jutjub/Local Team

Tokom noći 22. marta ove godine, dvojica muškaraca su se uvukla kroz nasilno otvoren prozor u muzej Fondacione Magnani Roka na severu Italije i ukrala dela Sezana, Renoara i Matisa, čija je vrednost oko 9 miliona evra, za samo tri minuta.

Nakon toga, dela predali trećem muškarcu, dok je četvrti aktivirao aparat za gašenje požara kada se oglasio alarm kako bi odvukao pažnju kustosu.

- Šta god je moglo da pođe po zlu, pošlo je - rekao je tada direktor fondacije Stefano Rosi.

Ova pljačka je jedna u nizu sedam organizovanih pljački muzeja u Francuskoj, Italiji i Španiji od prošlogodišnje provale u Luvru.

- Ovde vidimo "Luvr efekat". Ako je Luvr bilo tako lako opljačkati, zamislite samo mali muzej u ruralnom području ili manjem gradu - rekao je on.

U rodnom gradu Antonela da Mesine na Siciliji, dela ovog umetnika su ukradena u avgustu, a samo sledećeg meseca iz Kanj sur Mera na Azurnoj obali ukradena su dva dela Renoara.

U Španiji je ukradeno na stotine istorijskih zlatnih novčića iz muzeja u Badahosu i Albaseteu.

Takođe, uz Viljene ukradeno je blago iz bronzanog doba.

Nove bezbednosne mere za zaštitu muzeja

Prema istraživanju francuskog Ministarstva kulture iz 2024. godine, samo jedna od četiri kulturne institucije ima plan za vanredne situacije i prevenciju rizika, a skoro polovina nema ni video nadzor.

U francuskom parlamentarnom izveštaju obajvljenom u maju ove godine navodi se da muzeji nemaju resurse kako bi adekvatno zaštitili umetnička dela i artefakte.

Slična situacija je, kako prenosi Rojters, i u Italiji gde je kulturno nasleđe široko rasprostranjeno širom zemlje.

- Dela ostaju na mestima gde su i stvorena. Ali moramo kriminalcima da otežamo život - rekla je Antolea Pina, predsednica italijanskog komiteta Međunarodnog saveta muzeja.

Pina je dodala da samo tehnologija nije dovoljna, te da ukoliko se alarm oglasi, "neko mora da se pobrine da se to proveri".

Nakon upada u Luvr, službenici jedinice Karabinijeri za zaštitu kulturnog nasleđa preporučili su više kamera, duže čuvanje snimaka sigurnosnih kamera i strožu kontrolu torbi.

Italija ima više od 4.400 muzeja i kulturnih ustanova, prema podacima italijanske nacionalne agencije za statistiku ISTAT.

Španija ima oko 1.500 muzeja, dok Francuska broji više od 1.200 institucija sa zvaničnom oznakom "Muzeji Francuske" uz stotine manjih zbirki.

Francusko Ministarstvo kulture je u julu najavilo bezbednosni plan u 30 tačaka koji je podržan fondom od 30 miliona evra u naredne tri godine koji će biti namenjen lokalnim muzejima.

Evropol je u avgustovskom izveštaju naveo da krađe u muzejima postaju nasilnije, kao i da je sve veći fokus lopova na plemenite metale, drago kamenje i druge veoma vredne komade.

(Rojters)

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