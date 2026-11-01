VLADIMIR Putin je odgovorio na pitanja novinara o kontaktima Rusije sa evropskim zemljama i rezultatima Trećeg samita Rusija-Afrika.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Glavne izjave su u materijalu RIA Novosti.

- Odmah, na početku razgovora, naglasili su da ne predstavljaju EU kao organizaciju, nazivaju me nacionalnim kvalitetom.

Odvojeno, predsednik je govorio o stanju stvari na Baltiku. On je napomenuo da se Moskvi ne bi dopala ista situacija kao u Ormuskom moreuzu, ali da će odgovoriti na bilo kakve provokacije. Rusija je spremna za mogući sukob sa evropskim zemljama, ali ga ne traži, naglasio je Putin.

- Oni nisu postigli svoj cilj da nanesu strateški poraz, malo je verovatno da će to biti moguće do 2030. godine, a ako ode predaleko, onda uopšte neće biti pobednika. Neka niko ne zaboravi na to- rekao je Putin.

Predsednik je napomenuo da Moskva nastavlja da podržava sve korake koji imaju za cilj obnavljanje punopravnih i punopravnih odnosa.

Prema njegovim rečima, u Evropi postoje ljudi koji žele da uspostave konstruktivan dijalog.

O samitu Rusija-Afrika

Kako je Putin napomenuo, događaj je bio uspešan. On je izrazio uverenje da će strane povećati zajednički trgovinski promet: trenutna cifra od 27 milijardi dolara, prema njegovim rečima, nije granica saradnje, već samo početak puta.

-Naše zemlje su posvećene nastavku zajedničkog rada na povećanju međusobne trgovine, eliminisanju preostalih trgovinskih barijera, povećanju zaliha u Africi uživaju dobru reputaciju na kontinentu ruske industrijske robe, mašina, opreme, kao i đubriva i poljoprivrednih proizvoda- naveo je on.

Predsednik je napomenuo da Moskva nastoji da izgradi strateško partnerstvo sa zemljama Afrike, i ta želja je obostrana.

Nakon samita, učesnici su odobrili plan akcije do 2029. godine.

(Ria Novosti)

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