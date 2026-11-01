CRNA Gora je 1. novembra uvela vizni režim za državljane Rusije, Belorusije i Turske.

Foto: printskrin/Jutjub/ Skupština Crne Gore

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević, izjavio je da to za ovu balkansku zemlju predstavlja ekonomsko samoubistvo.

Knežević je naglasio da ceo svet danas očekuje geopolitičke promene, u skladu sa težnjama predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa da se okonča sukob u Ukrajini.

S druge strane, prema rečima Kneževića, Crna Gora je odlučila da nastavi sa svojom antiruskom politikom, koja neće naškoditi Moskvi, ali će doneti gubitke onima koji je sprovode.

"Rusija će uzvratiti recipročnim merama i uvesti vize za crnogorske državljane. Dakle, sledeći instrukcije kolektivnog Zapada – ili, tačnije, njegovih obaveštajnih službi – odlučili smo da vodimo imaginarni rat protiv Rusije, države koja nam je vekovima bila zaštitnik i saveznik, dok se zapravo borimo sami protiv sebe", ocenio je Milan Knežević.

Time uvođenje viza za Ruse ugrožava turističku sezonu i bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore.

Ambasador Rusije u Crnoj Gori, Aleksandar Lukašik, već je izjavio da direktne avio-linije ka Podgorici neće biti obnovljene sve dok su na snazi antiruske restrikcije.

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