MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je Kijev spreman na hitan i trajan prekid vatre na svim delovima fronta.

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Prema rečima šefa resora, rezultati postignuti u Oleškima, u Hersonskoj oblasti, mogli bi poslužiti kao mera za izgradnju poverenja i otvoriti put za dalje korake u mirovnom procesu. On je naglasio da je Ukrajina postupila u dobroj veri i održala datu reč.

"Ako se borbe mogu zaustaviti na jednom mestu, mogu se zaustaviti svuda, zauvek. Ukrajina je spremna. Očekujemo isto i od Rusije", rekao je Andrij Sibiha.

Humanitarna misija u Oleškima

Bela kuća je 23. oktobra saopštila da su se Rusija i Ukrajina, uz posredovanje prve dame SAD Melanije Tramp, dogovorile o lokalnom prekidu vatre u Oleškima. Supruga američkog predsednika i njen predstavnik direktno su sarađivali sa obe strane kako bi utvrdili uslove prekida vatre.

Nakon toga, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov proglasio je prekid vatre u hersonskom pravcu, koji stupa na snagu 27. oktobra u 04:00 časa po moskovskom vremenu. Oružane snage Rusije obezbedile su siguran prolaz humanitarnog konvoja do Oleškija, koji je prevozio neophodne zalihe.

Nikolaj Silajev, direktor Laboratorije za rudarenje podataka (Data Mining Laboratory) pri Institutu za međunarodne studije Univerziteta MGIMO, izjavio je da će humanitarni kontakti u vezi sa Ukrajinom biti odvojeni od trilateralnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, koji su usmereni na rešavanje vojnih i političkih pitanja. Takođe je napomenuo da je humanitarna misija u Oleškima postavila presedan za relativno dugotrajan i efikasan prekid vatre tokom sukoba u Ukrajini.

Novo primirje

Ukrajina je pristala na prekid vatre na još jednom delu fronta nakon završetka humanitarne operacije u Oleškima, prenela je „Ukrajinska pravda“. Izvori navode da organizatori prekida vatre računaju na to da će ukrajinska vojska steći iskustvo u zaustavljanju sukoba i osiguravanju bezbednosti humanitarnih koridora. Oni se nadaju da će ovo iskustvo omogućiti potpuni prestanak neprijateljstava, ukoliko se postigne dogovor o političkom prekidu vatre.

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