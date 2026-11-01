ZIMA SE NE ŠALI! Sneg od jutros veje, očekuje se debeo sloj belog pokrivača (FOTO/VIDEO)

PLANINE širom Bosne i Hercegovine osvanule su jutros pod snegom, od Han Pijeska na kojem je izmereno čak 12 centimetara snega, do Čelebića u Foči, Jahorine, Bjelašnice, Igmana i Vlašića.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Snežne padavine zahvatile su i Romaniju, dok meteorolozi najavljuju da bi na pojedinim planinama moglo da padne i do 20 centimetara novog snega, prenosi portal Nezavisne.

Pahulje se očekuju uglavnom na nadmorskim visinama iznad 900 metara, ali bi snežna granica u pojedinim delovima BiH mogla da se spusti i znatno niže.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Beli pokrivač od jutros je prekrio i Sokolac i Pale, kao i Nišiće.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

U periodu od 5. do 12. novembra očekuje se uglavnom promenljivo oblačno i nestabilno vreme a kraći sunčani intervali prognoziraju se krajem naredne nedelje.

- Sneg koji je padao na području Romanije, Jahorine i Han Pijeska nije prouzrokovao probleme u odvijanju saobraćaja, a dežurne ekipe su na terenu - rekao je tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

On je dodao da su svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije prohodni, da nije bilo potrebe za čišćenjem, da su posuli so i prate situaciju, prenela je RTRS.

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