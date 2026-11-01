NAKON kontakta sa telom, ruski dron je eksplodirao, usmrtivši neprijateljskog pešadinca.

MOD Rusije

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je kompilaciju snimaka napada dronovima na ukrajinsku pešadiju. Neprijatelja su eliminisale posade udarnih dronova iz grupe snaga „Istok”. Događaj se odigrao u Dnjepropetrovskoj oblasti.

U jednom slučaju, pripadnik neprijateljskih snaga mirno je hodao uz rub šume, verujući – iz nekog razloga – da je bezbedan. Ruski operater drona tiho mu je prišao s leđa i izveo napad. Dron je pogodio ukrajinskog vojnika u donji deo leđa, nakon čega je usledila eksplozija.

Kompilacija takođe prikazuje likvidaciju neprijateljskih diverzanata, koji su se kretali u manjim grupama između šumskih pojaseva. Iako su se nadali da će, koristeći teren i vegetaciju, neprimetno prići prednjim položajima ruskih vojnika, nisu uspeli da umaknu budnom oku ruskih operatera dronova.

Shvativši da su otkriveni, saboteri su pokušali da se raziđu i sakriju, ali taj plan nije uspeo. Posade jurišnih dronova eliminisale su celu grupu, sasekavši tako planove militanata u korenu.

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