Svet

BILO JE VRLO NEPRIJATNO: Dron pogodio ukrajinskog borca u nezgodno mesto (VIDEO)

Новости онлајн

01. 11. 2026. u 13:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON kontakta sa telom, ruski dron je eksplodirao, usmrtivši neprijateljskog pešadinca.

БИЛО ЈЕ ВРЛО НЕПРИЈАТНО: Дрон погодио украјинског борца у незгодно место (ВИДЕО)

MOD Rusije

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je kompilaciju snimaka napada dronovima na ukrajinsku pešadiju. Neprijatelja su eliminisale posade udarnih dronova iz grupe snaga „Istok”. Događaj se odigrao u Dnjepropetrovskoj oblasti.

U jednom slučaju, pripadnik neprijateljskih snaga mirno je hodao uz rub šume, verujući – iz nekog razloga – da je bezbedan. Ruski operater drona tiho mu je prišao s leđa i izveo napad. Dron je pogodio ukrajinskog vojnika u donji deo leđa, nakon čega je usledila eksplozija.

Kompilacija takođe prikazuje likvidaciju neprijateljskih diverzanata, koji su se kretali u manjim grupama između šumskih pojaseva. Iako su se nadali da će, koristeći teren i vegetaciju, neprimetno prići prednjim položajima ruskih vojnika, nisu uspeli da umaknu budnom oku ruskih operatera dronova.

Shvativši da su otkriveni, saboteri su pokušali da se raziđu i sakriju, ali taj plan nije uspeo. Posade jurišnih dronova eliminisale su celu grupu, sasekavši tako planove militanata u korenu.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu