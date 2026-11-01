Svet

ŽESTOKI SUKOBI U DVA PORTUGALSKA GRADA: Povređeno 13 policajaca, osmoro hitno hospitalizovano

D.D.

01. 11. 2026. u 13:22

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NOVI protesti za pravo na smeštaj održani su u Portugalu, povređeno je 13 policajaca, javila je RTP TV i Radio kompanija u odnosu na policiju javne bezbednosti (PSP).

ЖЕСТОКИ СУКОБИ У ДВА ПОРТУГАЛСКА ГРАДА: Повређено 13 полицајаца, осморо хитно хоспитализовано

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Prema navodima televizijske i radio kompanije, protesti su ponovo održani u Lisabonu i portugalskom gradu Portu u noći između subote i nedelje.

Tokom sastanaka došlo je do sukoba sa policijom nakon što su demonstranti počeli da bacaju petarde i slikaju na osoblje.

Kao rezultat toga, privedeno je 13 osoba. 

- Među policijom je 13 slučajeva povreda, od kojih osam zahteva hospitalizaciju - citira televizijska i radio kompanija policiju.

Prema RTP-u, policija navodi da je bilo i slučajeva povreda među civilnim stanovništvom, ali tačan broj žrtava nije poznat. 

Krajem oktobra, televizijska i radio kompanija RTP, pozivajući se na podatke Policije javne bezbednosti (PSP), izvestila je da su protesti za stambena prava u Portugalu završeni sukobima sa policijom, privedena je 31 osoba, najmanje sedam je povređeno. Demonstranti su zahtevali ukidanje novog zakona o iznajmljivanju stanova, prestanak rušenja i iseljenja, povećanje socijalnog stanovanja i uspostavljanje ograničenja zakupnine.

(Ria Novosti)

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