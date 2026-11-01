TOKOM današnjeg protesta zbog rasta troškova života i socijalnih nejednakosti u Francuskoj privedeno je 520 osoba, dok je u Parizu povređen pripadnik žandarmerije nakon što je na njega bačen Molotovljev koktel.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Kapetan i komandant jedinice francuske žandarmerije povređen je danas u predelu članka u Parizu nakon što je na njega bačen Molotovljev koktel tokom protesta, javlja Figaro pozivajući se na više izvora.

Na snimku koji kruži na društvenim mrežama, vidi se grupa pripadnika žandarmerije na koju je bačen zapaljivi projektil, nakon čega se jedan od njih zapalio i počeo da beži.

Na drugom snimku vide se njegove kolege i jedan demonstrant koji mu pomažu da ugasi vatru.

Zadobio je opekotine drugog stepena, ali je, uprkos povredi, odlučio da nastavi da radi.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je ocenio napad na žandarma kao "pokušaj ubistva" i dodao da su se protestne povorke uglavnom ''odvijale dobro'', uprkos "neviđenom nasilju" pojedinih grupa koje su izazivale nerede i sukobljavale se sa policijom.

- Videli smo izuzetno nasilne sukobe u kojima su učestvovale grupe od nekoliko stotina pojedinaca. Kao što se i očekivalo, i kao što sam i predviđao, svaki marš je sadržao grupe vandala i pljačkaša, od kojih su mnoge predvodili ekstremni levičari i radikalni ekstremni levičari - rekao je Nunjez, prenosi Mond.

Na konferenciji za novinare, Nunjez je optužio grupe ekstremne levice za napade na pripadnike snaga bezbednosti, a bacanje Molotovljevog koktela na žandarma u Parizu okarakterisao je kao pokušaj ubistva.

- Kada bacite Molotovljev koktel na barikadu kojom upravljaju službenici za sprovođenje zakona, ja to nazivam pokušajem ubistva - naveo je Nunjez.

Paris: A police officer catches fire after a Molotov cocktail is thrown at him. https://t.co/9GrGzXMPr7 — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) October 31, 2026

"Počinioci ovog napada moraju da budu pronađeni i najstrože kažnjeni"

Predsednica Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen osudila je napad nakon što je snimak istog objavljen.

- Počinioci ovog napada moraju da budu pronađeni i najstrože kažnjeni - napisala je Le Pen, zahvalivši pripadnicima snaga bezbednosti koji će, kako je navela, do kasno u noć biti angažovani na zaštiti građana od "hordi krajnje levice".

Lider Republikanske stranke Bruno Retajo je poručio da onaj ko je to uradio mora da odgovara.

- Reč je o pokušaju ubistva - istakao bivši ministar unutrašnjih poslova Francuske.

Tokom današnjih protesta širom Francuske zabeleženi su sukobi u više gradova, uključujući Pariz, Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz, a policija je u pojedinim intervencijama koristila suzavac, biber-sprej i vodene topove.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulicama se okupilo oko 320.000 ljudi, dok je omladinska međusindikalna organizacija procenila da je učestvovalo gotovo 500.000 demonstranata, uključujući oko 200.000 u Parizu.

(Blic)

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