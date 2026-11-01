ZATVORENE RADNJE, POLICIJA NA ULICAMA: Otkriveno koliku je štetu napravio protest u Hagu (FOTO/VIDEO)
PROTEST Generacije Z u Hagu završen je u subotu bez većih incidenata, a tom prilikom je uhapšeno 34 osoba, od kojih većina njih ima između 15 i 18 godina, saopštila je danas holandska policija.
Mladići i maloletnici su uhapšeni pod optužbama koje uključuju javno nasilje, posedovanje zabranjenih predmeta i nošenje odeće koja prekriva lice a neki od njih bili su iz drugih gradova u Holandiji, prenosi NL tajms.
U saopštenju policija navodi da nije bilo javnih nereda većih razmera ali da je na policajce bačen ilegalni vatromet, zbog čega je "jedan policajac prebačen u bolnicu zbog mogućeg oštećenja sluha".
Policija za suzbijanje demonstracija je intervenisala u centru Haga, gde je uhapšeno najmanje deset osoba koje su odbijale da se povinuju policijskim naređenjima.
Uprkos tome što nije bilo većih javnih nereda tokom protesta Generacije Z u Hagu, šteta koju bi vlasnici prodavnica morali da plate verovatno će dostići više hiljada evra, procenio je predsednik krovne organizacije udruženja preduzetnika u centru Haga, Bas Vinkler.
Veliki broj preduzeća u centru Haga je uoči protesta zatvorio svoje izloge daskama iz predostrožnosti a pored toga je, prema Vinklerovim rečima, atmosfera bila "sumorna" na određenim lokacijama, gde su prodavnice i restorani izgubili kupce a samim tim i prihode.
Vinkler je kazao da želi da sarađuje sa opštinom kako bi razvio bolje načine reagovanja na pozive na nasilne proteste u budućnosti, kako bi se sprečilo da centar grada bude praktično pod blokadom kada se pojave takvi pozivi, kao što se dogodilo ove nedelje.
On je najavio i da namerava da ispita da li šteta može da se nadoknadi od onih koji su odgovorni za pozive na proteste.
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