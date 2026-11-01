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ZATVORENE RADNJE, POLICIJA NA ULICAMA: Otkriveno koliku je štetu napravio protest u Hagu (FOTO/VIDEO)

Танјуг

01. 11. 2026. u 14:14

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PROTEST Generacije Z u Hagu završen je u subotu bez većih incidenata, a tom prilikom je uhapšeno 34 osoba, od kojih većina njih ima između 15 i 18 godina, saopštila je danas holandska policija.

ЗАТВОРЕНЕ РАДЊЕ, ПОЛИЦИЈА НА УЛИЦАМА: Откривено колику је штету направио протест у Хагу (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: PrinsFrank / Alamy / Profimedia

Mladići i maloletnici su uhapšeni pod optužbama koje uključuju javno nasilje, posedovanje zabranjenih predmeta i nošenje odeće koja prekriva lice a neki od njih bili su iz drugih gradova u Holandiji, prenosi NL tajms.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U saopštenju policija navodi da nije bilo javnih nereda većih razmera ali da je na policajce bačen ilegalni vatromet, zbog čega je "jedan policajac prebačen u bolnicu zbog mogućeg oštećenja sluha".

Policija za suzbijanje demonstracija je intervenisala u centru Haga, gde je uhapšeno najmanje deset osoba koje su odbijale da se povinuju policijskim naređenjima.

Uprkos tome što nije bilo većih javnih nereda tokom protesta Generacije Z u Hagu, šteta koju bi vlasnici prodavnica morali da plate verovatno će dostići više hiljada evra, procenio je predsednik krovne organizacije udruženja preduzetnika u centru Haga, Bas Vinkler.

Veliki broj preduzeća u centru Haga je uoči protesta zatvorio svoje izloge daskama iz predostrožnosti a pored toga je, prema Vinklerovim rečima, atmosfera bila "sumorna" na određenim lokacijama, gde su prodavnice i restorani izgubili kupce a samim tim i prihode.

Vinkler je kazao da želi da sarađuje sa opštinom kako bi razvio bolje načine reagovanja na pozive na nasilne proteste u budućnosti, kako bi se sprečilo da centar grada bude praktično pod blokadom kada se pojave takvi pozivi, kao što se dogodilo ove nedelje.

On je najavio i da namerava da ispita da li šteta može da se nadoknadi od onih koji su odgovorni za pozive na proteste.

BONUS VIDEO: Holandska policija u Hagu vodenim topovima izmlatila Gretu Tunberg i lažne ekologe 

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