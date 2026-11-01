Svet

"AMERIKANCI ĆE NA KRAJU KAPITULIRATI..." Oštra poruka Teherana: Nema novih pregovora!

В.Н.

01. 11. 2026. u 14:31

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ALI Nikzad, potpredsednik iranskog parlamenta, uputio je oštru poruku Sjedinjenim Državama (SAD) i njihovim saveznicima, izjavivši da Teheran nema nameru da pregovara o svom nuklearnom programu pod pritiskom.

АМЕРИКАНЦИ ЋЕ НА КРАЈУ КАПИТУЛИРАТИ... Оштра порука Техерана: Нема нових преговора!

Foto: Maryam Rahmanian/Shutterstock Editorial/Profimedia

Obraćajući se na sednici parlamenta, Nikzad je izjavio da je iranska izuzetna izdržljivost, u kombinaciji sa impresivnom snagom i čeličnom voljom njene vojske, dovela SAD i njihove zapadne saveznike „licem u lice sa tvrdim zidom stvarnosti”.

- Moraju prihvatiti da nemaju drugog izbora osim da priznaju moć Irana. Amerikanci su ti — a ne iranski narod — koji će na kraju kapitulirati u ovom sukobu - tvrdi Nikzad.

Govoreći o mogućnosti nastavka diplomatskih razgovora, potpredsednik parlamenta je naglasio da Teheran „nema nameru da pregovara o nuklearnom pitanju, bez obzira na bilo kakve pritiske”, dodajući da SAD trenutno „nemaju ništa novo da ponude”.

Nikzad je takođe optužio Vašington i njegove saveznike da su zanemarili prethodne diplomatske napore i prekršili sporazume.

- Ovaj veliki narod je svojim neprijateljima već pružio brojne prilike za pregovore u ovoj sferi, ali je naišao samo na ponovljena kršenja obećanja i nezakonito bombardovanje delova svojih miroljubivih nuklearnih postrojenja - zaključio je Nikzad.

(Kliks)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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