RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana oborila 235 ukrajinskih bespilotnih letelica.

MOD Rusije

- Tokom protekle noći od 20 časova 31. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 1. novembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 235 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Penzenske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Moskovske oblasti.

(RT Balkan)

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