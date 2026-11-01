Svet

NOVI MASOVNI NAPAD DRONOVIMA: Rusi aktivirali PVO sisteme, oboreno više od 200 bespilotnih letelica

Ivana Manić

01. 11. 2026. u 14:24

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RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana oborila 235 ukrajinskih bespilotnih letelica.

НОВИ МАСОВНИ НАПАД ДРОНОВИМА: Руси активирали ПВО системе, оборено више од 200 беспилотних летелица

MOD Rusije

  - Tokom protekle noći od 20 časova 31. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 1. novembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 235 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Penzenske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Moskovske oblasti.

(RT Balkan)

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S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije 

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