POLICIJA KRENULA U AKCIJU, 325 UHAPŠENIH: Drama ispred američke ambasade u Londonu
BRITANSKA policija saopštila je danas da je uhapsila 325 ljudi na protestu u Londonu koji je održan u subotu u znak podrške Palestinskoj akciji, organizaciji koju je britanska vlada zabranila.
- Ukupno, 325 ljudi je juče uhapšeno. Velika većina - njih 320 - bila je tamo da bi izrazila podršku organizaciji zabranjenoj u skladu sa Aktom o terorizmu - navodi se u saopštenju Metropolitanske policije objavljenom danas na mreži Iks.
Demonstranti su organizovali akciju ispred američke ambasade uoči dvodnevnog saslušanja pred britanskim Vrhovnim sudom, koje počinje u sredu, o odluci britanske vlade iz jula 2025. godine o zabrani organizacije Palestinska akcija u skladu sa zakonom protiv terorizma.
SAD su takođe označile Palestinsku akciju kao terorističku organizaciju u avgustu. Manji broj demonstranata se okupio i ispred američkog konzulata u škotskoj prestonici Edinburgu, ali tamo niko nije uhapšen, kako je saopštila škotska policija.
Palestinska akcija je zabranjena u skladu sa britanskim zakonom o terorizmu 2025. godine nakon što su njeni aktivisti provalili u bazu Kraljevskih vazduhoplovnih snaga Brajz Norton i oštetili dva vojna aviona, a takođe su izveli niz akcija uzimajući na metu kompanije povezane sa Izraelom u Britaniji, uključujući jednu u kojoj je policajac teško povređen, podseća Tajms of Izrael.
(Tanjug)
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