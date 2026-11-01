Svet

POLICIJA KRENULA U AKCIJU, 325 UHAPŠENIH: Drama ispred američke ambasade u Londonu

D.D.

01. 11. 2026. u 14:19

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BRITANSKA policija saopštila je danas da je uhapsila 325 ljudi na protestu u Londonu koji je održan u subotu u znak podrške Palestinskoj akciji, organizaciji koju je britanska vlada zabranila.

ПОЛИЦИЈА КРЕНУЛА У АКЦИЈУ, 325 УХАПШЕНИХ: Драма испред америчке амбасаде у Лондону

Foto: Profimedia/RichardBaker / Alamy

- Ukupno, 325 ljudi je juče uhapšeno. Velika većina - njih 320 - bila je tamo da bi izrazila podršku organizaciji zabranjenoj u skladu sa Aktom o terorizmu - navodi se u saopštenju Metropolitanske policije objavljenom danas na mreži Iks.

Demonstranti su organizovali akciju ispred američke ambasade uoči dvodnevnog saslušanja pred britanskim Vrhovnim sudom, koje počinje u sredu, o odluci britanske vlade iz jula 2025. godine o zabrani organizacije Palestinska akcija u skladu sa zakonom protiv terorizma.

SAD su takođe označile Palestinsku akciju kao terorističku organizaciju u avgustu. Manji broj demonstranata se okupio i ispred američkog konzulata u škotskoj prestonici Edinburgu, ali tamo niko nije uhapšen, kako je saopštila škotska policija.

Palestinska akcija je zabranjena u skladu sa britanskim zakonom o terorizmu 2025. godine nakon što su njeni aktivisti provalili u bazu Kraljevskih vazduhoplovnih snaga Brajz Norton i oštetili dva vojna aviona, a takođe su izveli niz akcija uzimajući na metu kompanije povezane sa Izraelom u Britaniji, uključujući jednu u kojoj je policajac teško povređen, podseća Tajms of Izrael. 

(Tanjug)

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