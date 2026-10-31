TALAS HAPŠENJA NA PROTESTIMA U FRANCUSKOJ: Iza rešetaka 27 ljudi zbog pobune protiv visokih troškova života

NA protestima širom Francuske zbog visokih troškova života do sada uhapšeno 27 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je danas da je na protestima širom zemlje zbog visokih troškova života do 14.00 sati uhapšeno 27 osoba, i da situacija širom zemlje "deluje generalno mirno".

AP Photo/Jean-Francois Badias

U saopštenju se navodi da u demonstracijama širom zemlje učestvuje 15.000 ljudi i dodaje da je do istog vremena prošle subote bilo uhapšeno 217 osoba, prenosi Figaro.

Francuski MUP tvrdi da na smanjenje interesovanja građana za proteste ukazuju podaci da je danas oko 14.000 ljudi učestvovalo u 65 demonstracija, u poređenju sa 37.000 učesnika i 108 demonstracija koje su održane prošle subote, i sa 67.000 učesnika i 198 demonstracija, koje su širom Francuske održane 17. oktobra. Na protestu u Marseju danas su bile vidljve brojne zastave SSSR-a, Kube i Palestine uz skandiranje "Marsej antifa", dok su se na protestima u Nici okupile raznovrsne grupe, uključujući sindikalne aktiviste, studente i članove organizacija zajednice.

Sa protesta u Nantu, na kojima su učestvovali i sindikati FO44, CGT i FSU, upućeni u i zahtevi za povećanje minimalne zarade i plata u javnom sektoru, zamrzavanje cena osnovnih namirnica i odgovor države na zahteve srednjoškolaca i studenata.

Srednjoškolci i studenti najavili su za danas, zajedno sa sindikatima i pripadnicima pokreta Žuti prsluci, "oš jedan dan mobilizacije protiv visokih troškova života".

Prema anketi kompanije Odoxa-Backbone Consulting za "Figaro", 64 odsto Francuza želi da se mobilizacija studenata i srednjoškolaca okonča. Poslednjih nedelja, više od polovine Francuza podržalo je pokret srednjoškolaca u anketama.



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