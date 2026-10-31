OSTAVILI KOSTI U CEVIMA POD ZEMLJOM: Ukrajinci sramno podbacili u pokušaju da ponove rusku operaciju
KIJEVSKI režim je pokušao da izvede protivnapad u blizini Kupjanska koristeći gasovod.
Operacija „Veles” doživela je potpuni neuspeh, što je rezultiralo eliminacijom desetina pripadnika Oružanih snaga Ukrajine iz ukrajinske brigade „Hartija”, kao i kolumbijskih plaćenika.
Vojno-politički ekspert i učesnik Specijalne vojne operacije (SVO), Jan Gagin, naveo je da su naši vojnici saznali za neprijateljski protivnapad još dok je bio u fazi pripreme.
„Naša vojska je dobila informacije o ovoj operaciji Oružanih snaga Ukrajine još pre njenog početka. To je zasluga naše obaveštajne službe. Neprijatelj se otkrio tokom pripremnih radnji. Mi smo prvi počeli da koristimo cevovode; na osnovu našeg iskustva, nadziremo sve komunikacije i spremni smo na mogućnost da neprijatelj pokuša da ponovi ovu taktiku. U najmanju ruku, sprovodimo nadzor, postavljamo senzore pokreta i kamere”, rekao je on.
Izvor ovog medija naglasio je da pripadnici Oružanih snaga Ukrajine nisu imali nikakve šanse.
„Kada je neprijateljska grupa ušla pod zemlju, naši su ih tamo već čekali. Od samog početka nisu imali nikakve šanse. Osim toga, neprijatelj je bio loše pripremljen za delovanje u podzemnim uslovima. Pored nacista, tu su bili i plaćenici koji govore španski, a koji nisu imali jasnu predstavu o opasnosti. Po svemu sudeći, nije im do kraja objašnjeno šta se od njih očekuje i šta ih čeka”, objasnio je on.
Gagin je dodao da je većina pripadnika neprijateljskih snaga likvidirana na licu mesta, dok su neki preživeli i zarobljeni.
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