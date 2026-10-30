HAOS U RIMU: Tokom demonstracija sukobi i pokušaji provala u vladine zgrade, 8 uhapšenih

OSMORO ljudi uhapšeno je danas tokom demonstracija u Rimu, gde su studenti više puta pokušavali da probiju policijske barijere kako bi došli do zgrada državnih institucija.

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U Rimu, gde se okupilo više od 100.000 ljudi, neki demonstranti su pokušali da se probiju ka javnom parku Cirkus Maksimus. Policija je odgovorila vodenim topovima na bacanje flaša i petardi. Neposredno pre toga, nakon protesta ispred Ministarstva prosvete u kojima su demonstranti bacali jaja, jedna grupa je pokušala da dođe do Parlamenta, ali su ih zaustavile snažne policijske snage.

Kasno popodne, oko 300 studenata u blizini ulice Via Klaudija počelo je da baca predmete, uključujući kamenje i Molotovljeve koktele na policiju koja je odgovorila protivnapadom, zapalili su kante za smeće i bicikle koji su bili bačeni na sredinu puta kako bi blokirali prolaz, prenela je agencija ADN Kronos. Demonstranti u Rimu najavili su da će kampovati u okolini Koloseuma naredna tri dana.

”Kampovaćemo do održavanja naredne sednice skupštine", rekli su demonstranti na čelu marša koji se kreće kroz ulicu Via Goito. Demonstranti uzvikuju slogne poput "Položite oružje, povećajte plate" i "Imamo dva meseca da se borimo protiv visokih troškova i budžeta". Pored Rima, i u Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi, Palermu i drugim italijanskim gradovima danas su organizovani protesti zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz sredstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.

Demonstracije su održane na više od 40 trgova, a prema procenama organizatora, na ulicama je bilo više od milion ljudi. Tenzije i sukobi su izbili u Torinu i Rimu, gde je osam ljudi uhapšeno nakon nereda. Milanska obilaznica je bila zarobljena više od tri sata. Najmanje deset policajaca je povređeno u današnjim demonstracijama između Mestrea i Vičence. Uz skandiranje "Meloni, dolazimo", hiljade ljudi se večeras vratilo na ulice Torina kako bi protestovalo protiv visokih troškova života i ponovnog naoružavanja.

"Umorni smo od ovog života, od toga što više ne možemo da kupimo namirnice ili gorivo, umorni smo od urušavanja zdravstvenog sistema, od škola koje se raspadaju i univerziteta gde je nesigurnost posla razarajuća", skandirali su demonstranti držeći megafone, "i suočeni sa svim ovim, odgovor vlade je nikakav". Oni su dodali da je ovo novi pokret koji će izlaziti na ulice svake subote dok se stvari ne promene. "Nismo umorni i nećemo se umoriti. Danas, kao i narednih nekoliko subota, moramo da postanemo sve brojniji, dok ne blokiramo svaku arteriju u ovoj zemlji", uzvikivali su. Popodne su izbili sukobi na trgu Kastelo, gde je marš krenuo ka policijskoj liniji koja je štitila zgradu prefekture. Tokom napredovanja, na postrojene policajce bačena su jaja, vodene bombe i nekoliko plastičnih i staklenih flaša.

Policija je odgovorila vupotrebom vodenih topova. Dve osobe su povređene i odvezene kolima hitne pomoći. Oni, zajedno sa još tri osobe, biće pregledani i odvedeni u policijsku stanicu. U Milanu je oko 25.000 ljudi izašlo na ulice, koji su demonstrirali protiv visokih troškova života. U Napulju, nakon više od sat vremena pregovora sa policijom koja je blokirala pristup, demonstranti su mirno upali u Bausan kapiju, a učesnici su bacali falsifikovane papirne novčanice u plamen. Između 4.000 i 5.000 demonstranata, među kojima su lučki radnici i studenti, okupili su se na trajektnom terminalu u Đenovi, odakle su započeli protestni marš kroz lučku zonu. Demonstranti uzvikuju parole protiv premijerke Đorđe Meloni i italijanskog evroposlanika Roberta Vanaćija. U Palermu je u toku velika protestna šetnja, a kolona se kreće trga Pjaca Politeama ka ulici Via Kavur. ADN Kronos je prenela da su se čuli uzvici poput "Hiljade nas je na ulicama, vraćamo svoje gradove" i "Organizujmo se i zaustavimo sve". Pored toga, demonstranti su pevali pesmu "Bela ćao" i uzvikivali "Svi smo antifašisti". Demonstranti su uglavnom studenti, zanatlije, penzioneri i drugi građani.

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