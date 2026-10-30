HAOS U POLJSKOJ: Demonstranti ispred Ustavnog suda, policija na nogama, predsednik se hitno vratio

Poljska policija je saopštila da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata sa demonstrantima ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti. Policija se priprema za primenu sile u blizini Ustavnog suda Poljske i traži od novinara i poslanika da se udalje, javlja reporter Sputnjika.

Sputnjik Printskrin

Ustavni sud Poljske je na svojoj internet stranici objavio ranije da je predsednik suda Bogdan Švjenčkovski danas suspendovan.



Među njima je i lider stranke „Pravo i pravda“, bivši premijer Jaroslav Kačinjski i drugi.Opozicija traži od predsednika da još noćas sazove Savet za nacionalnu bezbednost jer se država, kako kažu, nalazi na pradu državnog prevrata. Opozicija optužuje vladu za pokušaj nasilnog preuzimanja institucije.Poljska policija privela je nekoliko učesnika protesta ispred zgrade Ustavnog suda.Poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je danas put u Senegal i vratio se u Poljsku.

"U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se", napisao je Navrocki na platformi Iks.

Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navode mediji.



Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Švjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost.

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