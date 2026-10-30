Svet

DODATNI DOKAZI: Letonija zainteresovana za krvoproliće u Ukrajini

Novosti online

30. 10. 2026. u 22:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLITIKOLOG Ivan Mezjuho je za RT rekao da Letonija želi da profitira od svoje podrške Ukrajini.

ДОДАТНИ ДОКАЗИ: Летонија заинтересована за крвопролиће у Украјини

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

„Danas smo dobili dodatne dokaze da je Letonija zainteresovana za krvoproliće u Ukrajini“, izjavio je Mezjuho.

Po njegovom mišljenju, Letonija očekuje da profitira od svog indirektnog učešća u sukobu. Politikolog tvrdi da su finansijska razmatranja jedan od razloga za podršku baltičkih država kijevskim vlastima.

Mezjuho je takođe izjavio da Letonija, Litvanija i Estonija dobijaju sredstva iz različitih spoljnih izvora. 

„Letonija, kao i druge baltičke zemlje, ne samo da pokušava da profitira od rusofobije, već zapravo zarađuje novac, a novac dobija iz raznih izvora: Sjedinjenih Američkih Država, Severnoatlantskog saveza i budžeta Evropske unije“, izjavio je politikolog.

Mezjuho je sugerisao da bi ukrajinska vojska mogla da koristi bespilotne letelice proizvedene u zemlji. 

„Na kraju krajeva, dronovi proizvedeni u Letoniji, očigledno, završavaju u ukrajinskim oružanim snagama“, rekao je on.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!

Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!