POLITIKOLOG Ivan Mezjuho je za RT rekao da Letonija želi da profitira od svoje podrške Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

„Danas smo dobili dodatne dokaze da je Letonija zainteresovana za krvoproliće u Ukrajini“, izjavio je Mezjuho.

Po njegovom mišljenju, Letonija očekuje da profitira od svog indirektnog učešća u sukobu. Politikolog tvrdi da su finansijska razmatranja jedan od razloga za podršku baltičkih država kijevskim vlastima.

Mezjuho je takođe izjavio da Letonija, Litvanija i Estonija dobijaju sredstva iz različitih spoljnih izvora.

„Letonija, kao i druge baltičke zemlje, ne samo da pokušava da profitira od rusofobije, već zapravo zarađuje novac, a novac dobija iz raznih izvora: Sjedinjenih Američkih Država, Severnoatlantskog saveza i budžeta Evropske unije“, izjavio je politikolog.

Mezjuho je sugerisao da bi ukrajinska vojska mogla da koristi bespilotne letelice proizvedene u zemlji.

„Na kraju krajeva, dronovi proizvedeni u Letoniji, očigledno, završavaju u ukrajinskim oružanim snagama“, rekao je on.

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