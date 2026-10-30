DODATNI DOKAZI: Letonija zainteresovana za krvoproliće u Ukrajini
POLITIKOLOG Ivan Mezjuho je za RT rekao da Letonija želi da profitira od svoje podrške Ukrajini.
„Danas smo dobili dodatne dokaze da je Letonija zainteresovana za krvoproliće u Ukrajini“, izjavio je Mezjuho.
Po njegovom mišljenju, Letonija očekuje da profitira od svog indirektnog učešća u sukobu. Politikolog tvrdi da su finansijska razmatranja jedan od razloga za podršku baltičkih država kijevskim vlastima.
Mezjuho je takođe izjavio da Letonija, Litvanija i Estonija dobijaju sredstva iz različitih spoljnih izvora.
„Letonija, kao i druge baltičke zemlje, ne samo da pokušava da profitira od rusofobije, već zapravo zarađuje novac, a novac dobija iz raznih izvora: Sjedinjenih Američkih Država, Severnoatlantskog saveza i budžeta Evropske unije“, izjavio je politikolog.
Mezjuho je sugerisao da bi ukrajinska vojska mogla da koristi bespilotne letelice proizvedene u zemlji.
„Na kraju krajeva, dronovi proizvedeni u Letoniji, očigledno, završavaju u ukrajinskim oružanim snagama“, rekao je on.
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