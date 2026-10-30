Svet

HUTI RAZORILI PREDSEDNIČKU PALATU I MEĐUNARODNI AERODROM: Pomahnitala grupa balističkim raketama satire sve pred sobom

Али Рзави

30. 10. 2026. u 23:32

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P0KRET „Ansar Alah“ (Huti), koji vlada na severu Jemena, napao je međunarodni aerodrom i predsedničku palatu Mašik u Adenu, gradu pod kontrolom međunarodno priznate jemenske vlade, saopštio je predstavnik provladinih snaga Madžid an Nazili.

ХУТИ РАЗОРИЛИ ПРЕДСЕДНИЧКУ ПАЛАТУ И МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ: Помахнитала група балистичким ракетама сатире све пред собом

Profimedia

 - Huti su balističkim raketama napali aerodrom u Adenu i predsedničku palatu Mašik - rekao je an Nazili.

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