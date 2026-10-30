HUTI RAZORILI PREDSEDNIČKU PALATU I MEĐUNARODNI AERODROM: Pomahnitala grupa balističkim raketama satire sve pred sobom
P0KRET „Ansar Alah“ (Huti), koji vlada na severu Jemena, napao je međunarodni aerodrom i predsedničku palatu Mašik u Adenu, gradu pod kontrolom međunarodno priznate jemenske vlade, saopštio je predstavnik provladinih snaga Madžid an Nazili.
- Huti su balističkim raketama napali aerodrom u Adenu i predsedničku palatu Mašik - rekao je an Nazili.
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