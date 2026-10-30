PONOSNI CRNO-BELI: Raul Gonzales zadovoljan kako su igrali rukometaši Partizana protiv Fiksea u Berlinu
IZ dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz kola u kolo napredovali su rukometaši Partizana u Ligi šampiona. Posle bledog starta u Beogradu protiv berlinskog Fiksea (33:44), crno-beli su protiv istog rivala u nemačkoj prestonici, u poslednjem kolu grupe A pokazali da imaju potencijal za elitno takmičenje - 33:40 (18:17).
- U prvom poluvremenu smo se žestoko borili, igrali veoma dobro, naročito u napadu. Bez obzira što rival nije igrao onako kako ume, bili smo u prednosti. Međutim, u drugom delu nas je stigao umor i poraz je bio neizbežan - ističe za sajt Partizana strateg Raul Gonzales.
Iskusni španski stručnjak nije krio zadovoljstvo što se na terenu video naporan višemesečni rad sa igračima:
- Bez obzira što su igrali bolje od nas u nastavku mi smo ponosni. Mislim da malo po malo poboljšavao igru i rastemo kao tim. Teren u Berlinu je veoma težak, igrali smo protiv jednog od najboljih timova na sveta i borili smo se protiv njih. Mislim da moramo da budemo ponosni na igrače.
Strateg crno-belih objasnio je da su svi igrači ravnopravni, i oni koji su na terenu, i oni koji su na tribini:
- Sve zavisi od situacije, protiv koga igramo i na osnovu toga biram 16 igrača za utakmicu. Nikad se ne zna ko će na teren. Sada se okrećemo domaćem prvenstvu - ističe Raul.
Izdanjem Partizana u Berlinu zadovoljan je i Miloš Kos:
- Odigrali smo dobru utakmicu. Mislim da smo dosta toga dobrog napravili u prvom delu, dok je u nastavku bilo mnogo teže. Hvala navijača, sada se okrećemo plej-ofu Lige Evrope.
U drugom šeširu
KADA se završi grupna faza Lige Evrope, 1. decembra, Partizan će saznati potencijalne rivale u plej-ofu, 9.februara i 2. marta iduće godine. Crno-beli su kao četvrti u drugom šeširu, a u prvom su trećeplasirane ekipe iz prve faze Lige šampiona (Porto, Nant, Zagreb, Seged, Arhus i Kriens Lucern) i pobednici grupe Lige Evrope. Pobednici plej-ofa izboriće osminufinala Lige Evrope.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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